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16:00, 21 марта 2018

Роспотребнадзор не нашел превышений вредных веществ в воздухе в Волоколамске

Специалисты Министерства здравоохранения области не связывают обращения местных жителей и, прежде всего, детей в  больницы с ситуацией на полигоне Ядрово.

Согласно официальным сообщениям, губернатор Андрей Воробьев держит ситуацию на контроле.

«Между тем, с утра жители Волоколамска жалуются на резкий запах сероводорода. Многие дети были вынуждены обратиться за помощью к медикам», — признал в эфире РБК мэр Петр Лазарев.

По данным Министерства здравоохранения области, за медицинской помощью обратились около 60 детей. Неофициальные источники агентств утверждают, что пострадали более ста.

Комментарии

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bz88 21 марта 2018 | 16:58

Нужно роспотребнадзор переселить в Волоколамск с семьями, и администрацию президента, и губера Московской области, ну и несменяемого на денёк пусть там где-нибудь порыбачит.........

vadimp 21 марта 2018 | 17:34

Ну дык! Тож не "польские" "помидоры"!

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