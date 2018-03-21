Роспотребнадзор не нашел превышений вредных веществ в воздухе в Волоколамске

Специалисты Министерства здравоохранения области не связывают обращения местных жителей и, прежде всего, детей в больницы с ситуацией на полигоне Ядрово.

Согласно официальным сообщениям, губернатор Андрей Воробьев держит ситуацию на контроле.



«Между тем, с утра жители Волоколамска жалуются на резкий запах сероводорода. Многие дети были вынуждены обратиться за помощью к медикам», — признал в эфире РБК мэр Петр Лазарев.

По данным Министерства здравоохранения области, за медицинской помощью обратились около 60 детей. Неофициальные источники агентств утверждают, что пострадали более ста.