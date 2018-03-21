Роспотребнадзор не нашел превышений вредных веществ в воздухе в Волоколамске
Специалисты Министерства здравоохранения области не связывают обращения местных жителей и, прежде всего, детей в больницы с ситуацией на полигоне Ядрово.
Согласно официальным сообщениям, губернатор Андрей Воробьев держит ситуацию на контроле.
«Между тем, с утра жители Волоколамска жалуются на резкий запах сероводорода. Многие дети были вынуждены обратиться за помощью к медикам», — признал в эфире РБК мэр Петр Лазарев.
По данным Министерства здравоохранения области, за медицинской помощью обратились около 60 детей. Неофициальные источники агентств утверждают, что пострадали более ста.
Комментарии46
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bz88 21 марта 2018 | 16:58
Нужно роспотребнадзор переселить в Волоколамск с семьями, и администрацию президента, и губера Московской области, ну и несменяемого на денёк пусть там где-нибудь порыбачит.........
vadimp 21 марта 2018 | 17:34
Ну дык! Тож не "польские" "помидоры"!