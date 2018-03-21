Глава энергетической программы «Гринпис»: Природа выброса в Волоколамске – это гниение пищевых отходов
Глава энергетической программы «Гринпис-Россия» Владимир Чупров считает одной из основных причин выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово» – это гниение пищевых отходов. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Природа выброса — это гниение пищевых отходов. На сегодня не известно других источников. Это связано с выбросом на полигоне «Ядрово». Что еще может быть причиной такого большого, крупного залпового выброса? На сегодняшний день пищевые органические отходы поступают с Москвы в объеме до 1 млн тонн в год на полигоны Подмосковья», — сказал он.
По словам В.Чупрова, информация о выбросах в Волоколамске достаточно противоречивая, поступающая из разных источников, в том числе из органов государственной власти.
«На сегодня действительно много обратившихся за медицинской помощью с одной стороны, с другой стороны — органы Минздрава говорят только о единичном случае госпитализации. Органы местной власти говорят о многотысячном митинге, который в эти минуты сейчас собирается в Волоколамске. И те же источники подтверждают, что сегодня начинается информационная блокада Волоколамска, куда не была допущена силовыми структурами телевизионная группа «Вести-24», — рассказал В.Чупров.
По его словам, напрашивается один ключевой вывод – «власти опаздывают с раздельным сбором мусора». «Наши призывы к властям Москвы и Московской области, что в Московском регионе срочно нужно организовывать раздельный сбор коммунальных отходов, не услышаны. То, что происходит сейчас в Кучино и в Волоколамске, к сожалению, это не конец. Наши призывы не находят отклика со стороны властей. И эта ситуация, которая может затянуться еще на годы или десятилетия», — заключил В.Чупров.
Комментарии3
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gvs 21 марта 2018 | 15:51
Зажрался народ ))) Надо меры принять - тогда и канализация не понадобится )))
pavlovsky 21 марта 2018 | 15:55
В россие есть только ТБО, их и вывозят (по крайней мере, если заглянуть в бумаги) а всякие пищевые отходы - только на корм скоту. Жалко только, что как говно не называй, воняет оно характено. В России этого никак не могут усвоить...
max3446 21 марта 2018 | 16:04
Жуткое зрелище: в Запорожье нашли тонны человеческих останков и медотходов (ВИДЕО)
В промышленной зоне Запорожья на заброшенном складе обнаружили тонны медицинских отходов и человеческие останки. Местным жителям не давало покоя зловоние: удушливый запах распространялся по району даже в минусовую температуру.
Зрелище оказалось по-настоящему жутким: в заброшенном здании были выбиты стекла, охраны не было. По информации СБУ, на складе хранилось 4 тонны мусора, среди которого — полторы тонны биоматериалов, оставшихся после операций, в том числе и из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза.
Здесь же были обнаружены использованные медицинские инструменты, оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.
Что та Гринпис по этому поводу скажет? И вообще не призывники армии хунты с Донбасса, точнее что от них осталось, в том здании были?