Глава энергетической программы «Гринпис»: Природа выброса в Волоколамске – это гниение пищевых отходов

Глава энергетической программы «Гринпис-Россия» Владимир Чупров считает одной из основных причин выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово» – это гниение пищевых отходов. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Природа выброса — это гниение пищевых отходов. На сегодня не известно других источников. Это связано с выбросом на полигоне «Ядрово». Что еще может быть причиной такого большого, крупного залпового выброса? На сегодняшний день пищевые органические отходы поступают с Москвы в объеме до 1 млн тонн в год на полигоны Подмосковья», — сказал он.

По словам В.Чупрова, информация о выбросах в Волоколамске достаточно противоречивая, поступающая из разных источников, в том числе из органов государственной власти.

«На сегодня действительно много обратившихся за медицинской помощью с одной стороны, с другой стороны — органы Минздрава говорят только о единичном случае госпитализации. Органы местной власти говорят о многотысячном митинге, который в эти минуты сейчас собирается в Волоколамске. И те же источники подтверждают, что сегодня начинается информационная блокада Волоколамска, куда не была допущена силовыми структурами телевизионная группа «Вести-24», — рассказал В.Чупров.

По его словам, напрашивается один ключевой вывод – «власти опаздывают с раздельным сбором мусора». «Наши призывы к властям Москвы и Московской области, что в Московском регионе срочно нужно организовывать раздельный сбор коммунальных отходов, не услышаны. То, что происходит сейчас в Кучино и в Волоколамске, к сожалению, это не конец. Наши призывы не находят отклика со стороны властей. И эта ситуация, которая может затянуться еще на годы или десятилетия», — заключил В.Чупров.