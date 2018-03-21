Австрийский чиновник получит более 300 тысяч евро компенсации как жертва гендерной дискриминации

Речь идет о бывшем сотруднике Министерства транспорта. Министр, рассматривая заявление Питера Францмайера на повышение, предпочла ему женщину.

Эта история началась еще в 2011 году. Суд в итоге признал, что Францмайер несправедливо не получил новую должность.