Австрийский чиновник получит более 300 тысяч евро компенсации как жертва гендерной дискриминации
Речь идет о бывшем сотруднике Министерства транспорта. Министр, рассматривая заявление Питера Францмайера на повышение, предпочла ему женщину.
Эта история началась еще в 2011 году. Суд в итоге признал, что Францмайер несправедливо не получил новую должность.
Комментарии6
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stagla 21 марта 2018 | 15:39
Нормально так нахлобучили налогоплательщиков.
Или это компенсирует тот кто конкретно отказал?
danko_fuflo 21 марта 2018 | 15:43
stagla: правильно. Не фиг бабам в правительстве делать. Есть кухня и другие занятия.
mystar 21 марта 2018 | 15:48
stagla: Или это компенсирует тот кто конкретно отказал?
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Нет. Иск был подан против министерства транспорта. Ответчик оно же.
bozk 21 марта 2018 | 15:41
А если бы предпочли мужчину, то женщина бы получила 300 штук.
chnch 21 марта 2018 | 15:58
bozk: Точно! Потому нужно выбирать не по полу- национальности -вере, а по ДЕЛОВЫМ качествам.
captainobvious 21 марта 2018 | 15:56
вот это правильно! приспешников "политической корректности" и политики "позитивной дискриминации" надо бить полновесным долларом или евро, чтобы неповадно было... а то развели, понимаешь, феминацизм какой-то ))