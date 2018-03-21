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15:32, 21 марта 2018

Москва передаст через послов в столице их государств памятную записку по делу Сергея Скрипаля

Как выразился директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, содержание записки носит – цитирую, — «несколько подсушенный технико-юридический характер».

Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. На сегодняшнюю встречу в МИД России пришли послы Ирак, Сирии, КНДР, Палестины, ряда других дипмиссий. Посольства ведущих западных стран, а также Китая, представлены на более низком уровне.

Комментарии

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mixaeless 21 марта 2018 | 15:37

Обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери требуют серьезных доказательств, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Кан заявил, что Китай выражает надежду, что Великобритания будет оперировать не фейковыми, а реальными фактами на основе которых эту проблему удастся обсудить и урегулировать в правильном ключе.
Он отметил, что китайская сторона продолжает внимательно следить за делом Скрипаля.

danko_fuflo 21 марта 2018 | 15:40

mixaeless: вот это правильно!!!

aleks12 21 марта 2018 | 15:57

mixaeless: прям так и сказал:"что Великобритания будет оперировать не фейковыми..." ?Ссылку в студию

aleks12 21 марта 2018 | 15:41

На сегодняшнюю встречу в МИД России пришли послы Ирака, Сирии, КНДР, Палестины
===============================================
впечатлило,особенно палестины (страны такой нет,а посол есть)

akrayzler 21 марта 2018 | 15:49

aleks12: Так их вместо курьеров используют. На марках экономят.

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tomorrow_never_knows 21 марта 2018 | 15:56

Пришли только "друзья"...

max3446 21 марта 2018 | 16:00

Посол США в России Джон Хантсман отказался от участия во встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением в Великобритании шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом сообщила журналистам официальный представитель американской дипмиссии Мария Олсон.
«Посол США в России Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в российском МИД. Посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне», — цитирует Олсон ТАСС.
Добавим, что прибыть на встречу, посвященную отравлению в Британии Скрипаля, отказались также послы Великобритании, Франции.

Лично я, как и все мировое цивилизованное сообщество понимает, что отказ придти на встречу в МИД России особенно британцев, де факто является признание их вины в отравлении Скрипаля и его дочери. А их вопли до этого что они требуют от России ответов, учитывая что они не пошли их слушать, было так, игрой на недалекого ума Западную публику

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