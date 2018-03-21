Москва передаст через послов в столице их государств памятную записку по делу Сергея Скрипаля

Как выразился директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, содержание записки носит – цитирую, — «несколько подсушенный технико-юридический характер».

Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. На сегодняшнюю встречу в МИД России пришли послы Ирак, Сирии, КНДР, Палестины, ряда других дипмиссий. Посольства ведущих западных стран, а также Китая, представлены на более низком уровне.