Скандал произошел в верхней палате парламента
Сенатор Людмила Нарусова раскритиковала министра культуры Владимира Мединского. Она сделала это после его выступления в Совете Федерации.
«Такие вопросы не имеют отношения к повестке дня», — сказала, в свою очередь, спикер палаты Валентина Матвиенко.
Владимир Мединский на выступление Нарусовой никак не отреагировал.
История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, после того, как сообщество «Диссернет» заявило об отсутствии научной ценности работы. В итоге минувшей осенью Высшая аттестационная комиссия рекомендовала сохранить за министром ученую степень.
Комментарии12
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danko_fuflo 21 марта 2018 | 15:38
Хорошо что морды друг другу не набили. За Мединского бы порвали!
idshoohov 21 марта 2018 | 15:51
"«Такие вопросы не имеют отношения к повестке дня», — сказала, в свою очередь, спикер палаты Валентина Матвиенко."
Как это не имеет ? Люди с сомнительной репутацией руководят "культурой"
kryymsdik 21 марта 2018 | 16:01
idshoohov: Тёте Вале еще можно напомнить, как она на Красненькой речке выдвигалась на мандат.
gvs 21 марта 2018 | 15:42
Мединский на выступление Нарусовой никак не прореагировал
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Он реагирует только на выступление Пу: принимает коленно-локтевую позу )))
clandestino 21 марта 2018 | 15:53
gvs: Принимает. Но в корыстных целях.
harry_r 21 марта 2018 | 15:48
Валентина Ивановна заслуживает уважения: уже не девочка, а до сих пор испытывает наслаждение...
zhrv 21 марта 2018 | 15:50
- "Сенатор Людмила Нарусова раскритиковала министра культуры Владимира Мединского."
Теперь могут его попинать, и даже - должны!
Впереди 6 лет "плодотворной работы", и защищать все это время всеобщего раздражителя - оно им надо?!
serg2010 21 марта 2018 | 15:50
А Российский Еврейский Конгресс при члене Нарусовой то же не доволен Мединским?
clandestino 21 марта 2018 | 15:51
Критиковать Мединского это всё равно что доказывать, что дерьмо плохо пахнет. Не понятно с какого боку подступиться.
mystar 21 марта 2018 | 15:56
Скандал так скандал.)))) Ух просто уотергейт какой то.)))))
gruzin12 21 марта 2018 | 15:57
У них всё семейство неадекваты с нарушением психики, но Ксюша превзошла их всех.
gregor 21 марта 2018 | 16:05
Мединский доктор ,пока Путин Правитель .
Так же воры и жулики при власти ,пока они у власти .