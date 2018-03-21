Заммэра Москвы находит разумным опыт, когда человек, у которого обнаружен рак на поздней стадии, лечится за свой счет
Зам.мэра Москвы Леонид Печатников находит разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней стадии, лечится за свой счет.
«Если человек не прошел диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки нужно пересматривать», — уверен чиновник.
Комментарии50
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micav 21 марта 2018 | 15:58
А если врачи проглядели рак или, не дай бог, саркома? Хотя бы обезболивающие оставьте.
sergej17 21 марта 2018 | 15:58
Здесь незачем комментировать, здесь незачем исследовать и изучать (всё ведь ясно), но здесь просто необходимо обследовать и лечить.
kail34 21 марта 2018 | 15:58
Молодцы! Сначала разрушили медицину,теперь говорят:" Лечитесь сами ,за свой счет.А лучше сдохните все уже поскорей!"
alexx2101 21 марта 2018 | 15:58
Хотелось ознакомиться со списком таких стран. Что касается России, то надо бы еще судить таких больных, штрафовать, а лучше сразу расстреливать. А сэкономленные на лечении таких больных деньги направить в Сирию, или еще куда нибудь. Печатникову орден и его руководителю тоже.
serg2010 21 марта 2018 | 15:59
Что значит "не прошёл диспансеризацию вовремя"? Что у нас любой может прийти в поликлинику и заявить о необходимости прохождения диспансеризации со всеми исследованиями, включая УЗИ. Это из каких сказок?
venmud 21 марта 2018 | 16:00
"Леонид Печатников находит разумным опыт азиатских"№
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Правильно, сука! Нужно ориентироваться на передовых, типа КНДР.
vsveter 21 марта 2018 | 16:00
1 Если и идти столь негуманным путём, то начинать надо с наркоманов, алкоголиков, ВИЧ, экстремалов разных мастей....
Которые напрямую виноваты в своих бедах
2 Диспансеризацию необходимо организовывать. А что в Москве? Этим кто-то занимается? На неё приглашают?
Самотёком не пройти - врачи итак перегружены.
commeilfaut 21 марта 2018 | 16:00
И тебе того же, Печатников.
marina27 21 марта 2018 | 16:02
Как быстро упыриные клыки прорезались.
avista__ 21 марта 2018 | 16:03
Министр здравоохранения Скворцова: ситуация в России по выявлению рака на ранних стадиях просто удручающая. Короче, высших чиновников с такими взглядами на серьёзную проблему быть не должно по определению. Слуги народа, блин!