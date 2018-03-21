Заммэра Москвы находит разумным опыт, когда человек, у которого обнаружен рак на поздней стадии, лечится за свой счет

Зам.мэра Москвы Леонид Печатников находит разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней стадии, лечится за свой счет.

«Если человек не прошел диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки нужно пересматривать», — уверен чиновник.