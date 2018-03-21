По официальным данным, 50 детей в подмосковном Волоколамске обратились к врачам с жалобами на самочувствие
Речь идет в основном об учениках нескольких школ. Между тем, неофициальные источники говорят, что пострадавших может оказаться более ста.
Мэр Волоколамска оценивает ситуацию как очень тяжелую. Предполагается, что дети отравились из-за выброса свалочного газа на полигоне Ядрово.
С утра местные жители вновь жалуются на резкий запах сероводорода.
Комментарии8
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luger_max_otto 21 марта 2018 | 15:34
Мда, и при том там голосовали за вонючий путинский режим.
tks 21 марта 2018 | 15:34
За ПУТИЗМ? 70x70 - 18.03.2018?
#КРЫМНАШ#, etc.? Вот и не жалуйтесь.
gvs 21 марта 2018 | 15:36
Разбомбим Воронеж, отравим Волоколамск! )))
eternity88 21 марта 2018 | 15:46
gvs:
- Не жалеешь ты себя! Все о России думаешь, Юрий Вене... Владимир Владимирович!
- Да как же о ней не думать! Так ить скоро и не под Волоколамском, а под моим кабинетом рванет!
- Верно говоришь, золотой ты человек - чтобы справиться, в этом деле Новичок нужен!
mjau 21 марта 2018 | 15:45
Дети -наше будущее, а Скрипаль -прошлое...
andr_712 21 марта 2018 | 15:58
Сероводород это цветочки. Очень большая проблема в том, что при окислении/сгорании многих полимеров в условиях недостатка кислорода образуются вещества класса ФОСГЕНА (боевое отравляющее вещество времен Первой мировой). Концентрации фосгена не такие, чтобы люди падали сразу, но отдаленные последствия могут быть очень серьезные.
jetsam 21 марта 2018 | 15:58
#всеврутавыдокажите
какой, нафиг, сероводород??? это все вранье.
вчера же мид предупреждал - готовится вброс про хим атаку в сирии - вот это и есть вброс!!!
дети сами обкурились аргентинского кофе...
* сейчас придет гОнищенко и все объяснит = это скважины грузинского тухлого боржоми рванули.
piter_ug 21 марта 2018 | 16:02
Со Скрипалем разминались, теперь перешли к делу.