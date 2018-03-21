По официальным данным, 50 детей в подмосковном Волоколамске обратились к врачам с жалобами на самочувствие

Речь идет в основном об учениках нескольких школ. Между тем, неофициальные источники говорят, что пострадавших может оказаться более ста.

Мэр Волоколамска оценивает ситуацию как очень тяжелую. Предполагается, что дети отравились из-за выброса свалочного газа на полигоне Ядрово.

С утра местные жители вновь жалуются на резкий запах сероводорода.