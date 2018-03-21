В Москве задержан бывший советник Сергея Чемезова
Он отвечал за развитие производства медицинских изделий и медтехники.
Задержан бывший генеральный директор Национальной иммунобиологической компании Николай Семенов. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, накануне утром у него дома прошел обыск. В «Ростехе» подтвердили его задержание и отметили, что оказывают полную поддержку правоохранительным органам. В госкорпорации подчеркнули, что Семенов там уже не работает. По информации источника ТАСС, против него возбудили уголовное дело, но в чем его обвиняют, пока неизвестно. Компания «Нацимбио», которую возглавлял Семенов, должна обеспечить независимость России от импорта лекарств. Она, в частности, разрабатывает и производит различные вакцины, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.
Советником главы «Ростеха» Николай Семенов стал в 2016-ом, после ухода из руководства компании-производителя лекарств.
Комментарии8
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zemljanka 21 марта 2018 | 15:13
Не успел...
Соскочить.
patrik04 21 марта 2018 | 15:14
В Москве задержан бывший советник Сергея Чемезова. Он отвечал за развитие производства медицинских изделий и медтехники...
И что, либералы будут его защищать, как Кирилла Серебренникова, медицину ведь крышует та же этническая группировка, что и култур-мултуру?
metslag 21 марта 2018 | 15:26
patrik04: Хорошая штука импортозамещение, воруй - не хочу.
Рай для настоящего патриота. И патриотично и воровать можно много.
ha12raz 21 марта 2018 | 15:41
patrik04: это же ваш........друган другана Путина.
tks 21 марта 2018 | 15:16
Ха-ха-ха, теперь путисты будут сажать путистов же, как виновных в провалах )))
Война мерзавцев с негодяями.
zemljanka 21 марта 2018 | 15:20
tks: Может, как родченков, спасал свою жизнь...
sir_charlie 21 марта 2018 | 15:18
Семенов по ночам на кухне производил новичков.
А вот Чемезов - это кто?
hodak47 21 марта 2018 | 15:32
Его успели исключить из "единой россии" задним числом?...