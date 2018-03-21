В Москве задержан бывший советник Сергея Чемезова

Он отвечал за развитие производства медицинских изделий и медтехники.

Задержан бывший генеральный директор Национальной иммунобиологической компании Николай Семенов. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, накануне утром у него дома прошел обыск. В «Ростехе» подтвердили его задержание и отметили, что оказывают полную поддержку правоохранительным органам. В госкорпорации подчеркнули, что Семенов там уже не работает. По информации источника ТАСС, против него возбудили уголовное дело, но в чем его обвиняют, пока неизвестно. Компания «Нацимбио», которую возглавлял Семенов, должна обеспечить независимость России от импорта лекарств. Она, в частности, разрабатывает и производит различные вакцины, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.

Советником главы «Ростеха» Николай Семенов стал в 2016-ом, после ухода из руководства компании-производителя лекарств.