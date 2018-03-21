В Госдуме должно начаться заседание комиссии по этике
В Госдуме должно начаться заседание комиссии по этике, в ходе которого будут рассмотрены жалобы нескольких журналисток на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого. Глава комиссии Отари Аршба ранее говорил, что приглашены и сами заявительницы.
Заседание будет проходить в закрытом режиме.
Комментарии10
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kryymsdik 21 марта 2018 | 15:11
Разнузданное поведение депутата Случкина обсуждать? Оставить его без мандата и всего делов.
a_111111 21 марта 2018 | 15:12
Профком, местком... Прям СССР....
aleks50 Алексей Клубников 21 марта 2018 | 15:12
Наградят, за него акадЭмик путина заступился, это тот, который в 16 лет уже убил первого русского и которому Вова виолончельный медаль героя России повесил. Точно наградят. Герой- лапотник в Госдуре зазвучит почётно и престижно.
metslag 21 марта 2018 | 15:13
А Слуцкий на заседании будет демонстрировать как приставал?
Или сами заявительницы показывать будут?
Надо было билеты на это заседание продавать.
Все чуток Дума окупилась бы.
А если бы еще прямую трансляцию по телевидению ...
wargen 21 марта 2018 | 15:14
Госдума и этика в одном предложении, вызывает стойкий диссонанс.
lion64___3 21 марта 2018 | 15:18
Либерастам надо бы всяческт поддержать означенного де-путана. Всё-таки свой, ивг"эй.
kochar 21 марта 2018 | 15:24
В Госдуме должно начаться заседание комиссии по этике и примут не этичное решение:
1.Обязать дам одевать юбки до пола.
2.Обязательно надевать платки и закрывать личико.
3.При приставании животного расслабиться и получить удовольствие.
4.При общении с самцом выключать диктофон и телефон.
Палата № 6.
croaker 21 марта 2018 | 15:27
Мужики будут баб щупать в порядке эксперимента, чтобы оценить степень дозволенности и недозволенности.
eduard53 21 марта 2018 | 15:36
Поздно, думаки патентованные, вам этикой заниматься.
С детсада и школы надо было начинать ...
clandestino 21 марта 2018 | 15:36
В Госдуме заседание комиссии по этике? Бессмысленный набор слов.