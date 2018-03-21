В Госдуме должно начаться заседание комиссии по этике, в ходе которого будут рассмотрены жалобы нескольких журналисток на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого. Глава комиссии Отари Аршба ранее говорил, что приглашены и сами заявительницы.

Заседание будет проходить в закрытом режиме.