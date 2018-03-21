Почти три десятка визовых центров Польши со следующей недели приостанавливают деятельность в России

Прием заявлений будет временно прекращен по техническим причинам.

С сегодняшнего дня региональные визовые центры Польши работают только на выдачу готовых паспортов, а завтра последний день, когда заявление на прием документов можно будет подать в Москве — и то, лишь по предварительной регистрации. Все 28 центров, существующих в России, продолжат обслуживать посетителей до начала следующей недели, а потом закроются.

Как пишет «Интерфакс», приостановка работы центров не связана с политикой. Дело в технической заминке – посольство продлевает контракт с визовым оператором VFC Global и поэтому вынуждено уйти на перерыв. По утверждениям польской стороны пауза продлится не более двух недель, и, как только новый контракт вступит в силу, работа центров должна возобновиться. Ориентировочно это произойдет в начале апреля.

Глава польского МИД, выступая в парламенте страны, призвал продолжить политический диалог с Россией, но учитывать поведение Москвы.