Послы ведущих западных стран отказались участвовать в  сегодняшней встрече, которую организует МИД России

В частности, не придут на нее руководители дипмиссий Великобритании, Франции, Германии, США, а также Китая. Посольства будут представлены на рабочем уровне.

Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова пригласила всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Сергея Скрипаля.

Сегодня Захарова сказала, что дело не в статусе дипломатов, которые придут на встречу, а собственно, в содержании разговора.