Послы ведущих западных стран отказались участвовать в сегодняшней встрече, которую организует МИД России
В частности, не придут на нее руководители дипмиссий Великобритании, Франции, Германии, США, а также Китая. Посольства будут представлены на рабочем уровне.
Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова пригласила всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Сергея Скрипаля.
Сегодня Захарова сказала, что дело не в статусе дипломатов, которые придут на встречу, а собственно, в содержании разговора.
Комментарии61
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ihtamnet 21 марта 2018 | 15:35
Токсично называется.
equus 21 марта 2018 | 15:36
И примкнувший к ним Китай... С чего бы это..??
neitral_n 21 марта 2018 | 15:36
Эх, Маша, Маша, с уралма......вагонзавода! Любой сантехник знает, что нужно сделать, чтоб не работать, зашабашить в это время и нащальника дураком выставить! Чему вас там в МИДе и прочих МГИМО учут! Да ясен пень. что это проклятые англосаксы Скрипаля траванули! Но вот ведь их класс - сами траванули, Россию крайней выставили, да ещё сделали так, что все послы на Маню не пошли, несмотря на всякие там новые антидоты и прочие заманухи буфетные! А Маша там стоит, обтекает! Вот это класс, я понимаю! И смотрим на наших, ни в чем не виновных и оплеванных! Где ваш дипломатический класс, я спрашиваю? Чему вас там учат? Калинку плясать? Ни шерсти, ни молока от вас нету! Дармоеды, бля!
mjau 21 марта 2018 | 15:37
Уже известно, что это был провал российских спецслужб, хотели отравить одного Скрипаля, а отравили и его дочь и еще два десятка англичан.И то же самое, как с Боингом, вместо того, чтобы извиниться и выплатить компенсацию, ушли в отрицаловку. Не умная и трусливая тактика и, главное, вредная для страны.
dimavosko 21 марта 2018 | 15:48
Послы, наверное, спросили: а с кем встречаться-то будем?
А-а-а, с Марией Захаровой? Тогда мы, пожалуй, заболеем. Насморк, понимаете, внезапно прошиб.
doxerom 21 марта 2018 | 15:49
Когда им перестанут визы выдавать, вот тогда визгу будет, а сейчас так, разминка. Дожились, с ними на одном гектаре никто рядом присесть не хочет.
alextheterrible 21 марта 2018 | 15:56
Это называется бойкот.