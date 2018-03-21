По официальным данным, 50 детей в подмосковном Волоколамске обратились к врачам с жалобами на самочувствие
Речь идет в основном об учениках нескольких школ. Между тем, неофициальные источники говорят, что пострадавших может оказаться более ста.
Мэр Волоколамска оценивает ситуацию как очень тяжелую. Предполагается, что дети отравились из-за выброса свалочного газа на полигоне Ядрово.
С утра местные жители вновь жалуются на резкий запах сероводорода.
Владимир Путин в курсе проблем с мусорными полигонами в Подмосковье. При этом, у властей есть комплексный план по решению проблем со свалками, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:
«Очень ответственная тема, я не могу голословно отвечать, потому что я не располагаю точной информацией о том, что происходит прямо сейчас. Я уже рассказывал, что президент, конечно, постоянно информируется о тех мерах, которые предпринимаются. И президент неоднократно имел контакты с руководством Москвы и Подмосковья и получал доклады относительно планов по «расшивке» этих проблем. Эти планы очень сложные, они не могут быть решены в одночасье, но они имеются, и они очень комплексные. Это очень серьезные планы».
Так пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию в подмосковном Волоколамске, где еще ночью местные жители почувствовали резкий запах, у многих детей появились признаки отравления, в школы стали вызывать «скорые».
Комментарии19
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kryymsdik 21 марта 2018 | 15:02
По сравнению с челябинскими детдомовцами дела у волоколамцев идут неплохо.
ignachio 21 марта 2018 | 15:26
Постучите по дереву, а как завтра в Волоколамске появится свой Серега или Вован.
bozk 21 марта 2018 | 15:05
И никаких уголовных дел, чудеса
pavlovsky 21 марта 2018 | 15:23
bozk: дела обязательно будут. На тех кто «надышался» и стал роптать чересчур смело
zemljanka 21 марта 2018 | 15:07
Свалкой владеют богатые люди - опора режима...
Сочувствие обитателям Зоны.
Из дома выходтть в масках. Пока ветер не переменится.
vilingrad 21 марта 2018 | 15:07
Не время сейчас о детях! Патрик собирает рать, строить забор от Украины. Может, пригожинскому оборванцу от бюджета в карман упадет, если высоту уменьшить от бреда Горного о высооооком заборе, до президентского росточка. Неплохие деньги, и патриотизма полные патриковы лосины:)
kir_pich_101 21 марта 2018 | 15:07
Дышите глубже, дорогие расеяне!
Это даже ещё не лето!
А вот что будет летом!
wargen 21 марта 2018 | 15:07
А че тут для ввп сложного? Ну пусть долбанет по свалке своей ракетой с ядреным двигателем - проблема решена. Или тут все-таки думать нужно, а таких в окружении вождя не осталось, печаль...
pergamsky Георгий Пичугин 21 марта 2018 | 15:13
"Мусорный полигон Ядрово расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители жалуются на неприятный запах со свалки с конца февраля." И так по всей Россиии... Д.Медведев и бездарное правительство "завоняли" всю Россию - в отставку мерзавцев!
tks 21 марта 2018 | 15:21
pergamsky: Какое - в отставку??
Мордорашки всё поддержали на выборах!
vasya_von_smetankin 21 марта 2018 | 15:15
Бойся Путина, "в курсе проблем" который.
piter_ug 21 марта 2018 | 15:16
Газовые камеры нынче не в ходу, газовые пространства менее дороги в устройстве.
tks 21 марта 2018 | 15:19
Ничё, детишки, терпите, ваши предки за "очень серьёзные" планы Ботоксного Узурпатора проголосовали, таперича у Него много плана! Запасы аргентинского ещё не кончились!
kanym 21 марта 2018 | 15:20
Охренеть, пересидент в курсе. Мама не горюй, действительно свалки и есть верхний уровень этого ублюдка.
u237 21 марта 2018 | 15:25
А я то думал ну как понимать фразу "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет"
или из сказки про Бабу Ягу " чую, чую русским духом пахнет", а оно вон оно чё
peresvet73 21 марта 2018 | 15:26
Дети устроили провокацию с целью омрачить Инаугурацию вождя нации.
alalrom 21 марта 2018 | 15:30
Это запоздалый аромат Крыма
curhatuy6 21 марта 2018 | 15:35
Свалки, вонь,.. Да плевать!!! "Не располагаю информацией". А дети что??? Дадим материнское пособие - новых народят. Какие мелочи!!!
shmuel63 21 марта 2018 | 15:41
Интересно, на сколько больше голосов Путин набрал бы в Волоколамске, если бы это отравление случилось перед выборами, а не после них?