По официальным данным, 50 детей в подмосковном Волоколамске обратились к врачам с жалобами на самочувствие

Речь идет в основном об учениках нескольких школ. Между тем, неофициальные источники говорят, что пострадавших может оказаться более ста.

Мэр Волоколамска оценивает ситуацию как очень тяжелую. Предполагается, что дети отравились из-за выброса свалочного газа на полигоне Ядрово.

С утра местные жители вновь жалуются на резкий запах сероводорода.

Владимир Путин в курсе проблем с мусорными полигонами в Подмосковье. При этом, у властей есть комплексный план по решению проблем со свалками, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Очень ответственная тема, я не могу голословно отвечать, потому что я не располагаю точной информацией о том, что происходит прямо сейчас. Я уже рассказывал, что президент, конечно, постоянно информируется о тех мерах, которые предпринимаются. И президент неоднократно имел контакты с руководством Москвы и Подмосковья и получал доклады относительно планов по «расшивке» этих проблем. Эти планы очень сложные, они не могут быть решены в одночасье, но они имеются, и они очень комплексные. Это очень серьезные планы».

Так пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию в подмосковном Волоколамске, где еще ночью местные жители почувствовали резкий запах, у многих детей появились признаки отравления, в школы стали вызывать «скорые».