Выброс свалочного газа с мусорного полигона, скорее всего, стал причиной плохого самочувствия детей в Волоколамске
Глава города Петр Лазарев в интервью РБК расценил ситуацию как очень тяжелую. Детей из нескольких школ привозили на Скорой в больницу. Около приемного покоя собрались родители. Они требуют, чтобы детям поставили точный диагноз.
Врачи пишут «отравление» без дополнительных анализов, — рассказала изданию «Лайф» местная жительница.
Мусорный полигон Ядрово расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители жалуются на неприятный запах со свалки с конца февраля, а в начале марта состоялись несколько акций протеста.
Комментарии24
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morshoff 21 марта 2018 | 14:35
Пусть привыкает школота к запаху русского мира и духовности !
patrik04 21 марта 2018 | 14:36
Глава города Петр Лазарев в интервью РБК... Рассказала изданию «Лайф» местная жительница...
Работает вся команда журналистов-расследователей "Эхо Москвы"?
metslag 21 марта 2018 | 14:46
patrik04: Против России не надо применять химоружие: население потравят собственные свалки, т.е. утонет она в собственном дерьме.
patrik04 21 марта 2018 | 14:54
metslag:
Говноукраинец что-ли?
l7kozlov 21 марта 2018 | 14:56
Да все ясно, снова англичане травят, а на нас свалить собираются
vilingrad 21 марта 2018 | 14:56
patrik04: Все фигня! Тут Горный предложил забор против Украины. Бросаем все дела, Патрик, строим оградку. Назовем заборчик Владимирыча...
patrik04 21 марта 2018 | 14:58
vilingrad:
Вдул бы Горному?
zor 21 марта 2018 | 14:45
morshoff: "Здесь русский дух,так Русью пахнет!"
А.С.Путин
zapadnay 21 марта 2018 | 14:47
morshoff:
Ходили, небось, голосовали?! Если так, чтоже вы тогда хотите?! Не было в прессе сообщений, что город Волоколамск отказался голосовать. Значит, терпите и дальше...
putinnavsegda 21 марта 2018 | 14:50
zapadnay: В Волоколамском районе явка была самая низкая в Подмосковье.
vilingrad 21 марта 2018 | 14:58
putinnavsegda: Волоколамском районе явка была самая низкая в Подмосковье."
Нюхали, были заняты...
zhrv 21 марта 2018 | 14:37
Это там, где Собчак "закрыла" свалку?
Видимо, Навальный был прав - ей лучше там не появляться.
igor_p Игорь Кочетков 21 марта 2018 | 14:48
zhrv: закрытие свалки не означает, что оттуда вывезли весь мусор
alex_d 21 марта 2018 | 14:41
ну, уже всю гадость за день по стране собрали? довольны?
или всё мало?
pergamsky Георгий Пичугин 21 марта 2018 | 14:42
"Мусорный полигон Ядрово расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители жалуются на неприятный запах со свалки с конца февраля." И так по всей Россиии... Д.Медведев и бездарное правительство завоняли всю Россию - в отставку мерзавцев!
metslag 21 марта 2018 | 14:53
pergamsky: Кто назначил это правительство идиот не помнит.
Напомню
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Председатель Правительства РФ назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы
Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Президенту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.
shtierlitz Константин Петров 21 марта 2018 | 14:45
Волоколамский район: 44% явка, 70% за Путина.
vlabumur 21 марта 2018 | 14:46
а в начале марта состоялись несколько акций протеста.
+++++++++++++++++++++++++
6 лет потерпеть придется.
zloy_sok 21 марта 2018 | 14:48
Выборы прошли....дышите глубже следующие 6 лет....
ed10075 21 марта 2018 | 14:52
Интересно, что должно произойти для того, чтобы власти все-таки убрали этот полигон? Сколько детей должно отравиться, сколько людей пострадать? Над чиновниками давлеет главный принцип управления - "апохеру!" ?
vlabumur 21 марта 2018 | 14:59
ed10075: Над чиновниками давлеет
++++++++++++++++++++++++++++
Деньги там крутятся большие.
Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой.(с)
vasya_von_smetankin 21 марта 2018 | 14:53
Главное, чтобы из Москвы мусор регулярно вывозили, а куда и кто там травится... это дело даже не третье...
kryymsdik 21 марта 2018 | 14:56
Волоколамцы могут арендовать грузовики, погрузить туда мусор и отвезти на Рублевку
estate_photo 21 марта 2018 | 15:14
С самого начала было понятно, что с потеплением проблема свалочного газа начнет перерастать в катастрофу, только власти тянули время, только делали вид и лицо.