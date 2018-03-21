Выброс свалочного газа с мусорного полигона, скорее всего, стал причиной плохого самочувствия детей в Волоколамске

Глава города Петр Лазарев в интервью РБК расценил ситуацию как очень тяжелую. Детей из нескольких школ привозили на Скорой в больницу. Около приемного покоя собрались родители. Они требуют, чтобы детям поставили точный диагноз.

Врачи пишут «отравление» без дополнительных анализов, — рассказала изданию «Лайф» местная жительница.

Мусорный полигон Ядрово расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители жалуются на неприятный запах со свалки с конца февраля, а в начале марта состоялись несколько акций протеста.