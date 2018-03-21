Сильные снегопады надвигаются на центральные регионы России
Как предупреждает МЧС, в некоторых районах будет сильная гололедица, а температура снизится до минус 14-19 градусов.
Снегопад, к примеру, уже обрушился на Брянскую область — там осадки прекратятся только в четверг. В Москве сегодня также обещают снег, но небольшой и местами.
Комментарии5
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aleks50 Алексей Клубников 21 марта 2018 | 14:46
Всемирное потепление однако.
kindman_a 21 марта 2018 | 14:58
aleks50:
Да, явно к лету дело идет.:-)))
pmasel 21 марта 2018 | 15:05
МИД будет гнать пургу.
greensleeves 21 марта 2018 | 15:03
У нас в Подмосковье уж часа два как снег с дождем . Весна, однако, 21 марта.
lion64__2 21 марта 2018 | 15:20
либерастов - на мороз!