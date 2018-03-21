Сильные снегопады надвигаются на центральные регионы России

Как предупреждает МЧС, в некоторых районах будет сильная гололедица, а температура снизится до минус 14-19 градусов.

Снегопад, к примеру, уже обрушился на Брянскую область — там осадки прекратятся только в четверг. В Москве сегодня также обещают снег, но небольшой и местами.