Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек
Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который передала ему кандидат в президенты Ксения Собчак. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что никаких других подробностей рассказать не может.
Напомним, — в списке, в частности, брат Алексея Навального, Олег, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и фигуранты «дела 26-го марта».
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sadda 21 марта 2018 | 14:37
А то прям путинская шобла без Ксюни не в курсе.
rassvet_12 21 марта 2018 | 14:47
sadda: В курсе, только добавят срока.
patrik04 21 марта 2018 | 14:52
Напомним, — в списке, в частности, брат Алексея Навального, Олег, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и фигуранты «дела 26-го марта»...
О.Сенцов, А.Соколов, О.Навальный... Ладно ещё Соколов и Навальный, но вот на счёт Олега Сенцова, по-моему Собчак по-человечески объяснила Зоя Светова, она написала чтобы Ксюша убрала свои поганые руки от Олега, потому что когда Зоя Феликсовна начала разрабатывать доить эту золотую корову, то Ксеньки Анатольевны рядом не стояло. Зоя Фриндлянд первая его забила.
a_111111 21 марта 2018 | 14:37
А ведь могут и помиловать, для поддержания авторитета Собчак
yuriyp 21 марта 2018 | 14:48
a_111111: Навальный не участвовал в выборах, но у него осталось мисного сторонников в регионах. Задача собчак их приручить. Для этого нужно заставить А Навального вступить в альянс с новой партией и, таким образом, слить протестное движение. О. Навальный- это вроде крюка для Алексея. Не очень понятна роль Д. Гудкова: используют ли его "в темную" или он действительно столь наивен. ИМХО...
alo0000 21 марта 2018 | 14:53
yuriyp: Парню дали возможность по активничать на муниципальных выборах как раз для того, чтобы пристегнуть в дальнейшем к той, которая теперь "бегает по площадям и улицам". А как - в белую или в темную, уже неважно. Парень просто будет делать карьеру и монетизировать свой протестный багаж.
pmasel 21 марта 2018 | 15:01
yuriyp: Это вы наивны. Собчак наш президент приемник после 2024года.
roqswen 21 марта 2018 | 14:37
брехло взбрехнуло в 146-ой раз
danko1 21 марта 2018 | 14:39
roqswen: Одни политические заключенные, а казалось, что от этого преступления еще в 90 г. освободились.
Но что значит гэбэшник узурпировал власть, при котором репрессиии по политическим мотивам стали нормой.
cuzmich35 21 марта 2018 | 14:37
А Сапчак не хочет попросить Трампа помиловать незаконно сидящих Бута и Ярошенко ?
bozk 21 марта 2018 | 14:41
cuzmich35: лучше ты попроси
alo0000 21 марта 2018 | 14:41
Ну, кому еще не ясно, чей проект - дэушка?
costs 21 марта 2018 | 14:44
хм Навльному О. осталось 3 месяца сидеть , будут миловать ?
kochar 21 марта 2018 | 14:53
Всех не помилует.
Без заложников никак, муштра КГБ.
sir_charlie 21 марта 2018 | 15:05
Собчак сказало, Путин сделал!
В самом деле, что собачачье-ельцинский выкормыш против стальных яиц Собачак?! Как пирамида Хеопса против пирамиды ельцин-центра(((
nag 21 марта 2018 | 15:08
Если помилует, то это надо приветствовать при всей тошноте от него...
sandeni 21 марта 2018 | 15:55
nag: Совсем охренели - врагов народа миловать! Одни булыжником бьют милиционеров, другие в Крыму готовят диверсии - а их миловать? За такого милостливого Путина мы не голосовали - мы голосовали за справедливость. Народныйф суд осудил - значит надо сидеть.
lion64___3 21 марта 2018 | 15:23
"....
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной."
ha12raz 21 марта 2018 | 15:43
Список на уничтожение.
sandeni 21 марта 2018 | 15:58
Проработать вопрос о помиловании - не значит автоматически помиловать. Врагов народа миловать нельзя - они так и останутся врагами. Посмотрите на помилованного Ходорковского - не успокоился сволочь!