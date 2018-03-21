Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который передала ему кандидат в президенты Ксения Собчак. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что никаких других подробностей рассказать не может.

Напомним, — в списке, в частности, брат Алексея Навального, Олег, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и фигуранты «дела 26-го марта».