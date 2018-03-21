Все визовые центры Польши в России приостановят работу с 23 марта
С этого дня подавать заявления можно будет только через консульский отдел посольства, по предварительной записи.
В Российском союзе туриндустрии утверждают, что это связано с техническими причинами, а не политическими. По предварительным данным, визовые центры заработают приблизительно через две недели.
Комментарии3
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zztop1960 21 марта 2018 | 14:59
Нечего россиянам по заграницам шлындать , Россию надо Путину помогать с колен приподнимать
piterjanis 21 марта 2018 | 15:02
zztop1960: Польша единственная заграница. п. с весьмирнеснами
zemljanka 21 марта 2018 | 15:02
28% россиян имеют загранпаспорта.(с)