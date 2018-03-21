Послы ведущих западных стран отказались участвовать в сегодняшней встрече, которую организует МИД России
В частности, не придут на нее руководители дипмиссий Великобритании, Франции, Германии, США, а также Китая. Посольства будут представлены на рабочем уровне.
Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова пригласила всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Сергея Скрипаля.
Сегодня Захарова сказала, что дело не в статусе дипломатов, которые придут на встречу, а собственно, в содержании разговора.
Комментарии62
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikr 21 марта 2018 | 15:00
Ничего удивительного. Им просто не интересно обсуждать дело Сергея Скрипаля. Ведь, в отличие от всех остальных стран, они достоверно знают абсолютно всю подноготную этой истории.
anatolr 21 марта 2018 | 15:12
mikr: //Им просто не интересно обсуждать дело Сергея Скрипаля.//
Мыша, что ж ты опоздал нагадить на сайте? Некрасиво!
Пока выговор, да и врешь ты неубедительно, мелко и грязно!
Анатолий - сосед Госдепа
hiryrg 21 марта 2018 | 15:02
Ха! Захарова - а что будешь обсуждать то? А главное с кем? Сама с собой что-ли?
kolorlon 21 марта 2018 | 15:03
Дословно: "Послы стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН не будут присутствовать в среду, 21 марта, на встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной расследованию химической атаки в Солсбери, в ходе которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль".
macsimus001 21 марта 2018 | 15:03
Послы ведущих западных стран отказались участвовать в сегодняшней встрече, которую организует МИД России---------А зря.Маруся хотела "калинку" на пару с Сережей станцевать.)))
av_babich 21 марта 2018 | 15:06
И зря. Маня бы станцевала. Де..., бл...ь!
neitral_n 21 марта 2018 | 15:09
Калинка Машуткина уже неинтерстна! Шест на сцену!
ed10075 21 марта 2018 | 15:16
Захарова долго держалась, пытаясь выглядеть приличной, но видимо сорвалась.
Такое дерьмо из нее полезло, такое быдлярство, что приличные люди отказываются контактировать с этой хабалкой.
mikr 21 марта 2018 | 15:23
Игнорирование встречи послов со стороны британцев является большой глупостью. Ведь такое поведение можно и нужно истолковывать как отсутствие стремления к раскрытию преступления. Потому что да, на этой встрече могли прозвучать нелицеприятные для них вопросы, и поэтому они пытаются любой ценой избежать необходимости на них отвечать. А, если продолжить рассуждение, то напрашивается вывод о том, что британцы сами заварили всю эту кашу и теперь уклоняются от дачи показаний.
ly4_sveta 21 марта 2018 | 15:31
Послать подальше дипломатическим языком,
языком Лаврова и Захаровой, всю эту чекистскую
завравшуюся и зарвавшуюся братию.
Патологические лжецы, циники и лицемеры
будут на голубом глазу охмурять послов.