Директор школы Волоколамска Дмитренко:Детей,жалующихся на самочувствие,отправляли домой,но никому «скорую» не вызывали
В связи с выбросами сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» детей Волоколамской школы N 2, жалующихся на самочувствие, отправляли домой, но никому из них «скорую» не вызывали. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор школы Ирина Дмитренко.
«Запах стоял на улицах города уже с утра, когда мы ехали на работу. И когда мы пришли в школу, естественно, дети стали жаловаться на головную боль и на плохое самочувствие. Мы сразу отреагировали. Классный руководитель звонил родителям, родители приезжали и уже добровольно забирали детей и сами решали — везти в приемный покой ребенка или нет. Госпитализированных не было никого», — сказала она.
И.Дмитренко добавила, что сейчас резкого запаха уже нет, в школе провели аэрацию, занятия ведутся согласно расписанию.
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