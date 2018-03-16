Директор школы Волоколамска Дмитренко:Детей,жалующихся на самочувствие,отправляли домой,но никому «скорую» не вызывали

В связи с выбросами сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» детей Волоколамской школы N 2, жалующихся на самочувствие, отправляли домой, но никому из них «скорую» не вызывали. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор школы Ирина Дмитренко.

«Запах стоял на улицах города уже с утра, когда мы ехали на работу. И когда мы пришли в школу, естественно, дети стали жаловаться на головную боль и на плохое самочувствие. Мы сразу отреагировали. Классный руководитель звонил родителям, родители приезжали и уже добровольно забирали детей и сами решали — везти в приемный покой ребенка или нет. Госпитализированных не было никого», — сказала она.

И.Дмитренко добавила, что сейчас резкого запаха уже нет, в школе провели аэрацию, занятия ведутся согласно расписанию.