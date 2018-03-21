Россия пока не выполнила дорожную карту по восстановлению национального антидопингового агентства

По сути, Риди не сказал ничего нового. Слова о том, что российская сторона добилась прогресса и ею довольны президент повторил еще раз, правда при этом сказал, что темпы продвижения к цели его не устраивают. Почти все пункты требований ВАДА по отношению к своему российскому подразделению выполнены, кроме одного, которой непосредственной деятельности нового РУСАДА не касается, но является непременным условием восстановления. России нужно признаться. Риди, правда несколько изменил редакцию того, в чем именно. Теперь он говорит не о государственной системе поддержки допинга, а о систематических злоупотреблениях, то есть слово государство из формулировки исчезло. Министр спорта Павел Колобков накануне заявил, что требование признать выводы доклада Макларена подменяют собой доказательства обвинения.

Решение о соответствии РУСАДА кодексу ВАДА о будет принято советом учредителей организации на заседании, которое состоится 17 мая а Монреале.