Скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica получил развитие

Скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в злоупотреблении личными данными десятков миллионов пользователей соцсети Фейсбук, получил развитие. Бывший сотрудник компании рассказал о причастности одного из её бывших руководителей, соратника президента США, к схеме сбора данных.

При разработке схемы сбора информации в компании Cambridge Analytica важную роль сыграл Стив Бэннон. Он работал в ней вице-президентом с июня 2014го больше двух лет, а затем активно включился в предвыборную кампанию Дональда Трампа. Именно Бэннон одобрил выделение миллиона долларов на получение данных — в том числе профилей Facebook, сообщил газете Washington Post Крис Уайли. Он сам в то время возглавлял отдел исследований. По словам Уайли глава Cambridge Analytica Александр Никс не обладал полномочиями тратить такие крупные суммы без одобрения. Приходилось получать согласие Бэннона. Компанию обвиняют в злоупотреблении личными данными огромного числа пользователей Facebook. Cambidge Analytica без разрешения собрала информацию о профилях 50ти миллионов человек. Выяснила, что любит тот или иной пользователй, а что нет, какой ведет стиль жизни и каким политикам симпатизирует. Данные позже использовали в предвыборной компании Трампа. Скандал разразился в минувшие выходные после публикаций в New York Times и Guardian. Они утверждали, что данные пользователей компания собирала с помощью психологического теста. За его прохождение тем кто в нём участвовал платили деньги. По словам сотрудников Cambridge Analytica компания вмешивались в десятки выборов по всему миру, в том числе Нигерии, Чехии, Мексике, Бразилии и Аргентине.

Власти Британии потребовали доступа к серверам компании, собиравшей данные для Трампа. Основателя крупнейшей в мире соцсети Facebook Марка Цукерберга хотят допросить в сенате США. За океаном на соцсеть также подали групповой иск. Акции Facebook за последние дни подешевели более чем на 7 процентов.