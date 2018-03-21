Израиль рассекретил информацию об уничтоженном им ранее сирийском ядерном реакторе, который несколько лет спустя мог оказаться в руках Исламского государства.

В 2007 году строительство реактора находилось на финальном этапе, пишет журнал Politico, однако до последнего момента ни американская разведка, ни израильский Моссад ничего о нем не знали. Доказательством того, что никак не обозначенные строения в городе Дейр-эз-Зор являются реактором, были получены разведкой Израиля благодаря снимкам на закодированном телефоне Ибраима Отмана, директора сирийской Комиссии по атомной энергетике. Судя по фото, на объекте находились специалисты из Северной Кореи, которые, как позже выяснилось, были инициаторами и создателями проекта. Бывший шеф израильской разведки в интервью изданию предположил, что плутоний, который должен был там производиться, предназначался как раз для Пхеньяна, а не для Дамаска. Уничтожение объекта было произведено в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года истребителями ВВС Израиля с использованием средств радиоэлектронной борьбы, которые полностью нейтрализовали сирийскую ПВО. В 2014 году крупнейший город в восточной Сирии Дейр-эз-Зор был захвачен террористами ИГИЛ и удерживался ими в течение трех лет.

Все последние годы не только Израиль, готовившийся к ответным действиям Дамаска, но также Сирия и Северная Корея ничего не сообщали об уничтоженном реакторе.