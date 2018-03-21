В Москве сегодня должна пройти встреча в российском МИДе
Внешнеполитическое ведомство приглашало на Смоленскую площадь всех аккредитованных в нашей стране послов, чтобы объяснить им позицию Москвы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако многие из них отказались встречаться с российскими дипломатами. В их числе послы Великобритании, Франции, Германии, Китая. Впрочем, они обещали прислать на встречу своих представителей.
Комментарии3
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ostapbey 21 марта 2018 | 14:24
И зачем послов собрались собирать??
МИДу следовало собирать СИМПОЗИУМ на уровне завхозов..
Была бы ФЕЕРИЯ и ФУРОР!!
Даже..
ostapbey 21 марта 2018 | 14:27
Симпозиум
Симпозиум: Симпо́зиум (лат. symposium от др.-греч. συμπόσιον — «пиршество») — совещание, научная конференция по какому-либо научному вопросу (обычно с участием представителей разных стран).
Симпозиум — Википедия
ru.wikipedia.org›Симпозиум
Даже..
metslag 21 марта 2018 | 14:28
ostapbey: Послы послали российский МИД. Сказали: А пошел ты ..... (на или в неразборчиво)
Вообще паника кремлинов показывает, что залетели они крепко и такой резкой реакции не ожидали.