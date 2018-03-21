В Москве сегодня должна пройти встреча в  российском МИДе

Внешнеполитическое ведомство приглашало на Смоленскую площадь всех аккредитованных в нашей стране послов, чтобы объяснить им позицию Москвы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако многие из них отказались встречаться с российскими дипломатами. В их числе послы Великобритании, Франции, Германии, Китая. Впрочем, они обещали прислать на встречу своих представителей.