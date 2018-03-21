Минкульт отказался исполнить решение суда и вернуть картину Карла Брюллова коллекционерам из Германии

Министерство культуры отказалось исполнить постановление Конституционного и Верховного судов о возврате арестованного в 2003 году полотна Брюллова коллекционерам из германии – Александру и Ирине Певзнер.

Конституционный суд ранее указывал, что неисполнение судебных решений органами власти влечет уголовную ответственность.