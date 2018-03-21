Минкульт отказался исполнить решение суда и вернуть картину Карла Брюллова коллекционерам из Германии
Министерство культуры отказалось исполнить постановление Конституционного и Верховного судов о возврате арестованного в 2003 году полотна Брюллова коллекционерам из германии – Александру и Ирине Певзнер.
Конституционный суд ранее указывал, что неисполнение судебных решений органами власти влечет уголовную ответственность.
Комментарии2
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luger_max_otto 21 марта 2018 | 14:23
Похоже, Мединский уже присмотрел место для этой квартиры в своем особняке, а тут какой- то суд чего- то требует.
sir_charlie 21 марта 2018 | 14:23
С одной стороны, Брюллов - этнический немец. С другой, Певзнер - ни разу не немец.
С одной стороны, Брюллов - гражданин Российской империи. С другой, Певзнер - России.
Поэтому пусть Брюллов останется на их общей родине, в России