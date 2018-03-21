Член Совета Федерации Людмила Нарусова раскритиковала министра культуры Владимира Мединского

Нарусова попыталась задать вопрос Мединскому, но сделать ей это не дали.

Такие вопросы не имеют отношения к сегодняшней повестке дня, — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Владимир Мединский на выступление Нарусовой не отреагировал. После завершения «правительственного часа» на просьбу журналистов прокомментировать слова сенатора министр сказал, что не успевает пообщаться с прессой, поскольку спешит на встречу.