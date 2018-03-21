Член Совета Федерации Людмила Нарусова раскритиковала министра культуры Владимира Мединского
Нарусова попыталась задать вопрос Мединскому, но сделать ей это не дали.
Такие вопросы не имеют отношения к сегодняшней повестке дня, — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Владимир Мединский на выступление Нарусовой не отреагировал. После завершения «правительственного часа» на просьбу журналистов прокомментировать слова сенатора министр сказал, что не успевает пообщаться с прессой, поскольку спешит на встречу.
Комментарии3
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el_borz 21 марта 2018 | 14:22
Такие вопросы не имеют отношения к сегодняшней повестке дня, — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Вот если бы речь шла о красных трусах..вот тогда бы...
antimalin 21 марта 2018 | 14:24
Людмила Нарусова - артефакт из прошлого
Как и её дочка Ксения
x_signal 21 марта 2018 | 14:27
Похоже под Мединским зашаталось кресло...