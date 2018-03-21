Оперативники ФСБ признались в том, что били током задержанного в Петербурге

Речь идет об активисте группировки «Сеть», которого обвиняют в терроризме.

Сотрудники ФСБ применили электрошокер к молодому человеку. Они объяснили это служебной необходимостью. «Подозреваемый оказал сопротивление и предпринял попытку к бегству, и ничем иным его было не остановить», пишет Фонтанка.ру, которой и стало известно о признании оперативников. Они отвечали на вопросы следователей, которые проводят проверку после жалоб на пытки. Сотрудники ФСБ отрицают, что это были пытки. На теле задержанного медики нашли множество отметин, но посчитали, что серьезный вред здоровью не нанесен. Анархиста Виктора Филинкова задержали два месяца назад в аэропорту Пулково. Он подозревается в участии в сообществе «Сеть», которое следователи называют террористическим. Участники якобы хотели устроить вооруженный мятеж. Филинков говорил, что правоохранители угрозами, давлением и ударами добиваются от него признательных показаний. Недавно молодого человека перевели в другой изолятор. Член Общественной Наблюдательной Комиссии Екатерина Косаревская говорит, что это может грозить новыми пытками.

«Перевод в другой изолятор — это сама по себе плохая новость. Потому что это тот изолятор, где ему угрожали и пытали двое суток. В Горелово, где он сейчас находится, с ним может произойти всё что угодно. Возможно, это нужно для удобного им расследования дела о пытках».

В Петербурге вместе с Филинковым были задержаны еще два человека. Один из них тоже сообщил о пытках, а после того, как его отпустили, уехал в Финляндию и попросил убежища.

Сейчас в суде в Петербурге рассматривается вопрос о продлении ареста Виктору Филинкову.