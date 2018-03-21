Девочка-подросток в Курганской области открыла стрельбу в школе
Пострадали семеро учеников.
13-летняя школьница стреляла в одноклассников из пневматического пистолета. Как сообщили ТАСС в администрации города Шадринска, никто серьезно не пострадал – у семиклассников только синяки и ссадины. При этом один из семерых пострадавших учеников был доставлен в больницу. В полиции отметили, что пистолет девочка взяла у отца. Очевидец инцидента рассказал изданию Znak.com, что нападавших было трое. Стрельба, по его словам, произошла на уроке географии. Одна девочка сказала, что ей плохо, и учитель вышел проводить ее до медика. Другая школьница закрыла кабинет, а третья открыла огонь. Перед выстрелом в одноклассника она попросила у него прощения, сказал очевидец. Он добавил, что у девочек были с собой еще и ножи. В полиции о них не упомянули. Сейчас в школе работают следователи. Проверку ведет и прокуратура. В правоохранительных органах полагают, что причиной стрельбы стал конфликт между подростками.
На место происшествия приехала уполномоченная по правам ребенка Курганской области.
Комментарии6
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mystar 21 марта 2018 | 14:14
Ужас что в России творится, В школах стреляют каждый день. Правда из пневматички. Ну кому это интересно.)))))))
Главное что стреляют. А то что рогатка опаснее этой пневматички так какое кому дело.))))))
Либеры скоро возбуждаться начнут когда детишки друг другу комбинацию из трех пальцев показывать будут.
Ну что, когда нет ничего "ужаснее" и эта "сенсация" потянет.
el_borz 21 марта 2018 | 14:18
Мордор молодеет.
zemljanka 21 марта 2018 | 14:23
Здравствуй, племя младое, незнакомое!
А.С. Пушкин.
barmental123 21 марта 2018 | 14:28
zemljanka:
Только вчера путинские дебилы рвали сраки из-за стрельбы в США.
Вообще, интересная инициатива российских СМИ - трансилировать и обсуждать криминальные хроники других стран.
Убожество процветает.
world_nail 21 марта 2018 | 14:21
Ни фигасе, пацанки действовали как по нотам - будущие "морские котихи"
mamiluk 21 марта 2018 | 14:27
Все способы криминальных отношений,который режим так упорно выливал на головы своих подопытных...дают свои плоды...думается, даже без разрешения оружия...холопы смогут своим (голь на выдумки хитра) оригинальным способом выяснять между собой отношения...развитие идет,как и должно быть у криминального сообщества....