Девочка-подросток в Курганской области открыла стрельбу в школе

Пострадали семеро учеников.

13-летняя школьница стреляла в одноклассников из пневматического пистолета. Как сообщили ТАСС в администрации города Шадринска, никто серьезно не пострадал – у семиклассников только синяки и ссадины. При этом один из семерых пострадавших учеников был доставлен в больницу. В полиции отметили, что пистолет девочка взяла у отца. Очевидец инцидента рассказал изданию Znak.com, что нападавших было трое. Стрельба, по его словам, произошла на уроке географии. Одна девочка сказала, что ей плохо, и учитель вышел проводить ее до медика. Другая школьница закрыла кабинет, а третья открыла огонь. Перед выстрелом в одноклассника она попросила у него прощения, сказал очевидец. Он добавил, что у девочек были с собой еще и ножи. В полиции о них не упомянули. Сейчас в школе работают следователи. Проверку ведет и прокуратура. В правоохранительных органах полагают, что причиной стрельбы стал конфликт между подростками.

На место происшествия приехала уполномоченная по правам ребенка Курганской области.