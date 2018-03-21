В Волоколамске люди массово обращаются за медпомощью из-за плохого самочувствия,вызванного неприятным запахом в городе
Об этом сообщает телегарм-канал Маsh, который публикует видео у дверей местной больницы, где столпились десятки людей.
Среди пострадавших много детей, хотя точно оценить их число пока не представляется возможным. Поначалу даже появлялись сообщения о том, что в одной из школ города распылили газовый баллончик. Однако затем стало понятно, что самая вероятная причина — выброс на свалке Ядрово, в нескольких километрах от города.
Обстановку «Эху Москвы» описал местный житель Алексей Власов.
Как рассказала нам директор Волоколамской школы №2 Ирина Дмитренко, детей, жаловавшихся на самочувствие, отправляли домой. Никому из них Скорую не вызывали.
Дмитренко добавила, что сейчас резкого запаха уже нет. В школе провели аэрацию, занятия ведутся по расписанию.
Но это не единственный инцидент в российских школах на сегодня
Полигон «Ядрово», расположенный всего в нескольких километрах от Волоколамска, был открыт в 2008 году. До весны 2017 года массовых жалоб на свалку не было. Затем, по словам местных жителей, в Волоколамске и окрестностях стал ощущаться неприятный запах, выросло число обращений к врачам. В конце 2017 года были опубликованы результаты проверки МЧС экологической ситуации в Волоколамске – оказалось, что в воздухе превышено содержание хлора, сероводорода и диоксида азота.
Крупнейшая акция протеста, после которой на ситуацию обратили внимание власти и СМИ, прошла в городе 3 марта. На центральной площади города собрались несколько тысяч человек. Вскоре после этого в Волоколамском районе ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий выброса газа со свалки. Однако это не помогло – 16 марта стало известно о нескольких залповых выбросах сероводорода с полигона. На следующий день власти отчитались о ликвидации очагов утечки.
Комментарии18
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roqswen 21 марта 2018 | 14:05
это были испытания газа "грудничок"
her 21 марта 2018 | 14:09
В Волоколамске люди массово обращаются за медпомощью из-за плохого самочувствия,вызванного неприятным запахом в городе
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гыыы, ребята, вы голосовали за Путина, вот теперь расхлебывайте, а кто посмеет бузить, на того ваш любимый Путин, натравит национальную гвардию. Быдло должно с радостью переносить все тяготы и лишения путинской власти. :-)
ignachio 21 марта 2018 | 14:13
Зато во время голосования за отца родного никакого запаха не было. Хотите дышать чистым воздухом - выбирайте президенты не раз в шесть лет, а каждый день. Кстати, какие результаты выборов в Волоколамске?
boyskayt 21 марта 2018 | 14:17
ignachio:
Олег Козырев
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@oleg_kozyrev
13 мин.13 минут назад
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Кстати, Волоколамск, где из-за местной свалки уже травятся дети, в целом поддержал забастовку избирателей. По Волоколамскому району явка 44,23 %. Из 40625 граждан, имеющих право голоса, на избирательные участки пришли 18655 человек
vlabumur 21 марта 2018 | 14:19
ignachio: какие результаты выборов в Волоколамске?
++++++++++++++++++++++++++
70.27 %.
Теперь пусть нюхают.
ze_danil 21 марта 2018 | 14:23
ignachio: Кстати, какие результаты выборов в Волоколамске?
______________________
в Волоколамске выбрали Дух Свободы
и теперь надышаться им не могут
prutkov100 21 марта 2018 | 14:17
Это только начало , боюсь с наступлением жары город целиком выселят и хорошо если без смертельных случаев . Вообщем власти допрыгались .
danko1 21 марта 2018 | 14:06
Будут оставлять лечиться на дому, чтобы не портили статистику, а диагнозы сочинять, к свалке отношения не имеющие.
aleks50 Алексей Клубников 21 марта 2018 | 14:06
Травят народишко под 76% одобрямс.
fikus74 21 марта 2018 | 14:07
Что там собак плела про закрытие свалки.
kryymsdik 21 марта 2018 | 14:15
fikus74: а Собчак у нас руководитель Московской области?
peresvet73 21 марта 2018 | 14:09
Теперь это будет перманентное состояние подмосковных трущоб. Зачистка инвестиционных территорий газами.
podwodnik 21 марта 2018 | 14:11
"...В школе провели аэрацию...".
Это как? Проветрили!?
(Аэра́ция (от греч. ἀήρ — «воздух») - естественное проветривание .... Википедия)
fikus74 21 марта 2018 | 14:12
А потеплело то всего до нуля. А что будет когда будет +10, +20
kryymsdik 21 марта 2018 | 14:16
fikus74: оно еще и загорится.
putin_itogy 21 марта 2018 | 14:22
Ради путина - " не могу дышати"...
Но будем терпеть, и надо сплочаться.
Назло врагам, умрём ради путина,
и шубохранилищ.
kochar 21 марта 2018 | 14:23
Ну вот и расплата за хождение к урнам для голосования.
fedor_v_glaz 21 марта 2018 | 14:27
Установившаяся власть Сатаны всё больше пахнет серой. Душит уже.