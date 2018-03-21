В Волоколамске люди массово обращаются за медпомощью из-за плохого самочувствия,вызванного неприятным запахом в городе

Об этом сообщает телегарм-канал Маsh, который публикует видео у дверей местной больницы, где столпились десятки людей.

Среди пострадавших много детей, хотя точно оценить их число пока не представляется возможным. Поначалу даже появлялись сообщения о том, что в одной из школ города распылили газовый баллончик. Однако затем стало понятно, что самая вероятная причина — выброс на свалке Ядрово, в нескольких километрах от города.

Обстановку «Эху Москвы» описал местный житель Алексей Власов.

Как рассказала нам директор Волоколамской школы №2 Ирина Дмитренко, детей, жаловавшихся на самочувствие, отправляли домой. Никому из них Скорую не вызывали.

Дмитренко добавила, что сейчас резкого запаха уже нет. В школе провели аэрацию, занятия ведутся по расписанию.

Но это не единственный инцидент в российских школах на сегодня

Полигон «Ядрово», расположенный всего в нескольких километрах от Волоколамска, был открыт в 2008 году. До весны 2017 года массовых жалоб на свалку не было. Затем, по словам местных жителей, в Волоколамске и окрестностях стал ощущаться неприятный запах, выросло число обращений к врачам. В конце 2017 года были опубликованы результаты проверки МЧС экологической ситуации в Волоколамске – оказалось, что в воздухе превышено содержание хлора, сероводорода и диоксида азота.

Крупнейшая акция протеста, после которой на ситуацию обратили внимание власти и СМИ, прошла в городе 3 марта. На центральной площади города собрались несколько тысяч человек. Вскоре после этого в Волоколамском районе ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий выброса газа со свалки. Однако это не помогло – 16 марта стало известно о нескольких залповых выбросах сероводорода с полигона. На следующий день власти отчитались о ликвидации очагов утечки.