Сенатор Л.Нарусова обвинила Владимира Мединского в безнравственности в связи с защитой его докторской диссертации

Сенатор Людмила Нарусова обвинила министра культуры Владимира Мединского в безнравственности в связи с защитой его докторской диссертации. Она сделала это после его выступления в Совете Федерации.

В свою очередь, спикер палаты Валентина Матвиенко назвала поведение Нарусовой «недостойным», она призвала сенаторов не использовать площадку Совета Федерации «для личного пиара».

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, после того, как сообщество «Диссернет» заявило об отсутствии научной ценности работы. В итоге минувшей осенью Высшая аттестационная комиссия рекомендовала сохранить за министром ученую степень.