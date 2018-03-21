Сенатор Л.Нарусова обвинила Владимира Мединского в безнравственности в связи с защитой его докторской диссертации
Сенатор Людмила Нарусова обвинила министра культуры Владимира Мединского в безнравственности в связи с защитой его докторской диссертации. Она сделала это после его выступления в Совете Федерации.
В свою очередь, спикер палаты Валентина Матвиенко назвала поведение Нарусовой «недостойным», она призвала сенаторов не использовать площадку Совета Федерации «для личного пиара».
История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, после того, как сообщество «Диссернет» заявило об отсутствии научной ценности работы. В итоге минувшей осенью Высшая аттестационная комиссия рекомендовала сохранить за министром ученую степень.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 21 марта 2018 | 13:38
А Путина с липовыми диссертациями ей обвинить слабо?
patrik04 21 марта 2018 | 13:57
В свою очередь, спикер палаты Валентина Матвиенко назвала поведение Нарусовой «недостойным», она призвала сенаторов не использовать площадку Совета Федерации «для личного пиара»...
Стаканом с водой надо было в неё запустить и назвать легкодоступной женщиной одним словом.
n_a_t_a7777777 21 марта 2018 | 14:09
patrik04:
Последний анекдот от Йеха; " Госпожа Нарусова - образец нравственности." Хочется плеваться....
zemljanka 21 марта 2018 | 14:14
Кто заказал?
Мединский сам написал. Чушь.
Не защищал. Принесли. Корочку. Подарок.
zemljanka 21 марта 2018 | 14:18
Пошла борьба за министерские посты.
Царя 21 века (с) - успешно воцарили.
Некоторое время колода замусоленных карт будет тасоваться...
slavinka 21 марта 2018 | 14:11
patrik04: много слухов про бурную молодость матвиенки, но все же зря вы так... Все таки спикер
advokat52 advokat 21 марта 2018 | 13:41
говорить правду в СФ это точно не достойно!
contador 21 марта 2018 | 13:42
Людмила Нарусова для Путина как чемодан без ручки.
sv72 21 марта 2018 | 14:06
contador: А Матвиенко для всех 146 млн как чемодан без ручки. Что хуже?
sborisych 21 марта 2018 | 14:10
contador:
А он для страны- как зацепившийся якорь- и не стронуться, и не обрубить..
barkas 21 марта 2018 | 13:46
Теперь мочить Медынского можно... В новый состав не войдёт. Дали добро Нарусовой.
annacrimea 21 марта 2018 | 13:47
Что ни говори, но Нарусова-то историк, а стакан - завсегда стакан...
aleks50 Алексей Клубников 21 марта 2018 | 13:49
Матвиенко по должности защищает мифологизатора с лишней хромосомой.
rolar 21 марта 2018 | 13:51
Я и смотрю что Ксюша так себя ведет вульгарно, маманя то прикроет родную дщерь.
gригорьич 21 марта 2018 | 13:52
Ну, где ещё поговорить о нравственности как не в Совете Федерации - органе, одобрившем военное вторжение в соседнюю страну и воровство чужой территории. С таким-то багажом дискурс об украденной диссертации просто очарователен. Юности честное зерцало в пересказе Ф.Кафки.
andy66 21 марта 2018 | 14:01
среди чекистов в принципе не может быть нравственных людей... их по этому признаку туда и набирают
boyskayt 21 марта 2018 | 14:02
Пиар не возможен если это ложь следовательно Матвиенко в курсе что это правда!
sborisych 21 марта 2018 | 14:05
Чё-чё, "обвинила в безнравственности"? Да там из нДравственных, поди, разве что тока какую-нидь уборщицу и можно то отыскать..
vsveter 21 марта 2018 | 14:26
Безнравственно, используя родственные связи, проникать во власть. Была бы она политиком, если бы не её муж?