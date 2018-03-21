Послы ряда стран отказались участвовать в  сегодняшней встрече, которую организует МИД России

В частности, не придут на нее руководители дипмиссий Великобритании, Франции, Германии и Китая. Посольства будут представлены на рабочем уровне.

Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова пригласила всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Сергея Скрипаля.