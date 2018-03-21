Послы ряда стран отказались участвовать в сегодняшней встрече, которую организует МИД России
В частности, не придут на нее руководители дипмиссий Великобритании, Франции, Германии и Китая. Посольства будут представлены на рабочем уровне.
Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова пригласила всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Сергея Скрипаля.
Комментарии51
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zz682 21 марта 2018 | 13:38
Владимир Углев, зоздатель Новичка, в https://vk.com/id74121227. Как мы утратили статус ядерной державы.
Расказал ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ РАКЕТЫ?Еще во время "президенства" Медведева, российские власти озвучили грандиозные планы в военной сфере - "Запланировано серийное строительство боевых кораблей, в первую очередь атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок. Будет создаваться система воздушно-космической обороны". На что Кондолиза Райс в интервью агентству Рейтер хладнокровно ответила - "Баланс сил с точки зрения ядерного сдерживания от этих действий не изменится". А с чего бы он изменился? Что Медведев загрузит на корабли и в крылатые ракеты? Годных ядерных зарядов нет. На российских ракетах одни ложные цели, настоящие цели отсутствуют. Против ракет типа "Сатаны" строить ПРО - безумие, один раз промахнешься, и прощай десяток крупных городов. А вот против радиоактивного металлолома, который сегодня на российских ракетах вместо боеголовок (скорее всего, и его убрали, так как старый оружейный плутоний сильно греется - раскален как утюг), против него можно и ПРО создать, если ПРО промажет, то ничего особо страшного не произойдет, хотя и неприятно затем обеззараживать гектар своей территории. ПРО предназначено ловить радиоактивный металлолом, когда РФ будут окончательно разоружать.http://ehorussia.com/new/node/9061
danko1 21 марта 2018 | 13:41
Не желают послы слушать, как очередную пургу очередные холуи нести будут.
eternity88 21 марта 2018 | 13:55
danko1: Ничего, есть на свете еще Венесуэла с Кубой, Сирией и Зимбабве. Люди серьезные, не Китай какой-нибудь!
zapadnay 21 марта 2018 | 14:19
eternity88:
Зачем надо куда-то ходить? Картина для многих ясна.
dickson_s 21 марта 2018 | 14:28
Правильно сделали. Нечего дипломатам делать на съезде кремлевского наркокортеля.
vezdehod 21 марта 2018 | 13:46
Зато дали своё согласие ослы - Венесуэлы, Гондураса и Папуа-Новой Гвинеи.
zor 21 марта 2018 | 14:26
vezdehod: Папуа Новая Гвинея,как раз, и не дала согласие,т.к.Кирил Лавров человек пожилой и мясо его жесткое и сухое.
shicotus_live 21 марта 2018 | 13:47
zz682: )))))))))))))))) и что забавно, этот бред без подписи)))
Подозреваю. что как раз с российским ядерными зарядами все в порядке. Росатом рулит. А вот что стоит на американских ракетах, которые, кстати. не модернизировались более 25 лет, это загадка. Свое то производство они убили. А что там у бриттов даже не смешно)))
ltric 21 марта 2018 | 13:56
shicotus_live: У нас с ними есть одно маленькое отличие - у них не происходила "геополитическая катастрофа", поэтому все хозяйство содержалось в полном порядке.
shicotus_live 21 марта 2018 | 14:05
ltric: Не так. Когда рухнул СССР ребята расслабились. И не стали модернизировать то, что модернизировать было надо. Отсюда и такое недовольство. когда оказалось, что США серьезно отстали по ряду систем вооружений.
А сейчас. если что, только на модернизацию американских ядерных сил генералы просят от 400 млр.
eternity88 21 марта 2018 | 13:57
shicotus_live: "Росатом рулит"... в Эфиопии...
Да, а еще мы лучше всех в футбол играем и "строим десятки тысяч километров дорог ежегодно" )))
yuriykyvich 21 марта 2018 | 14:02
shicotus_live: //Росатом рулит//
Кто там возглавляет Росатом - "Киндер Сюрприз", который довел в 1998 страну до дефолта?
Да, с таким "Рулевым" успех нам обеспечен.
shicotus_live 21 марта 2018 | 14:07
yuriykyvich: Кто там возглавляет Росатом - "Киндер Сюрприз", который довел в 1998 страну до дефолта?...
_______________________________
Вот и мне удивительно, как же он умудрился сделать Росатом одной из ведущих компаний мира? И как же эта компания умудряется делать то, чего у других даже в проектах нет)))
tour 21 марта 2018 | 14:05
shicotus_live:-/..Росатом рулит../
О каких ракетах речь?!?
Новых нет, а проржавевшее срок годности которых истек десятилетия назад догнивают в шахтах.
Украинские разработчики больше не проводят техобслуживание российской ракеты РС-20В "Воевода" (по западной классификации SS-18, Сатана")
В лучшем случае ракеты не полетят....
shicotus_live 21 марта 2018 | 14:09
tour: Аааа, ну тогда да. Если каклы отказались, то все давно сгнило))) А что, "Ярсы" и "Тополя-М" тоже сгнили? Их вроде только недавно а вооружение приняли?)))
metslag 21 марта 2018 | 14:23
shicotus_live: Не верьте, друзья, в караваны ракет!
Теперь о межконтинентальных баллистических ракетах (МБР). Известно, что уже давно истек гарантийный срок эксплуатации ракетных комплексов УР-100Н УТТХ – она же РС-18, по западной классификации SS-19 mod.3 Stilleto. РС-18 – двухступенчатая жидкотопливная МБР шахтного базирования, разработанная свыше 40 лет назад. Точнее, это модификация баллистической ракеты УР-100Н разработки 1967–1973 гг. С 1984 года эта МБР больше не производится, а с конца 1990-х годов постепенно снимается с вооружения. Свое эта система выслужила, и вряд ли кто решится дать гарантии продления срока ее эксплуатации: неизвестно, как поведет себя агрессивное жидкое топливо, постепенно разъедающее баки. Не говоря уже про устаревшую советскую электронику, разработанную четыре десятка лет назад. Формально эту проблему решили росчерком пера, продлив истекший гарантийный срок еще на пять лет и доведя до 25.
«Тополь-М», если верить российской телепропаганде и речам руководителей оборонной промышленности и министерства обороны, – сверхсовременное оружие. В обывательское сознание оно прочно внедрено просто-таки как супероружие – помните надписи на футболках: «Не смешите наши «Тополя»?
Однако эта МБР – несколько модернизированный вариант «Тополя» РС-12М, решение о разработке которого приняли в 1977 году. Мобильность и неуязвимость «Тополей» – тоже «весть из прошлого»: их перемещения отслеживаются современной космической разведкой.
metslag 21 марта 2018 | 14:16
shicotus_live: Дружок, ты просто не знаешь, что Воеводу-Сатану вообще уже списывают.
Это украинская ракета (Южмаш), Украина ее обслуживать отказалась, у самих не вышло, да и срок эксплуатации давно вышел. Списывают.
shicotus_live 21 марта 2018 | 14:27
metslag: Тролль, я как раз в курсе. Именно это стало одной из причин разработки "Сармата", "Ярса", которые никак не связаны со сдохшим Южмашем.
wasielna 21 марта 2018 | 14:18
shicotus_live: Росатом? Ерничаете?
dorin1987 21 марта 2018 | 13:40
Т.е. мало захаровой всей той совковой пропагандонской лжи, что она транслировала последнюю неделю - она пожелала лично нагадить в головы послам? Чего удивляться, что они не пожелали?
ostapbey 21 марта 2018 | 13:47
dorin1987: может чайная церемония сорвалась, как только гости узнали что
цели употребления чая могут быть различными — утолить жажду, провести время наедине с собой, достичь ритуального состояния. Это прекрасный повод повидаться со старыми друзьями. Это возможность обрести мир внутри себя и лучше узнать собеседника. Если вас охватывает беспокойство, то чай успокоит. Если вы устали после напряжённого дня, придаст бодрости. Каждый наполненный миг, ясность мыслей, чёткость действий, — всё это благодаря энергии чая!!!!
Даже..
pergamsky Георгий Пичугин 21 марта 2018 | 13:40
Распоясались ... Выгнать всех тех у кого нет уважительной причины...
prade 21 марта 2018 | 14:18
pergamsky: Если российское МИД действительно хотело пригласить иностранных послов для обсуждения ситуацию с отравлением Лондона, то ему стоило бы хотя бы на время отозвать своих троллей, которые тем и занимаются, что оскорбляют Великобританию и ее лидеров. Это бы показало, что у МИД России добрые намерения. Нельзя одновременно троллить и оскорблять оппонента и пригласить его на разговор.
gригорьич 21 марта 2018 | 13:40
Оплеуха от Китая. Совсем интересно
ostanovka 21 марта 2018 | 13:46
gригорьич: Китай очевидно считает, что тушка рахи уже поплыла.
Тысячелетняя мудрость в каждом жесте Китая.
stichirichi 21 марта 2018 | 13:49
gригорьич: Посол может и рад бы лично прибыть, да на фоне остальных отказавшихся стрёмненько получится
gригорьич 21 марта 2018 | 14:06
stichirichi: неявка посла на посольский брифинг на языке дипломатии называется «демарш». А так, конечно, посол застрял в метро и у него болит горло.
shicotus_live 21 марта 2018 | 13:49
gригорьич: Думаю. что Китаю все давно разъяснили. Отдельно. Как союзникам))
nikitin43 21 марта 2018 | 13:55
shicotus_live: а китай знает что он союзник расеи ?
sborisych 21 марта 2018 | 14:02
nikitin43:
Да откуда... Даже когда он Байкал скупит, и от Хабаровска до Урала будет хозяйствовать- типа по праву аренды- он и тогда этого не узнает..
prade 21 марта 2018 | 14:20
shicotus_live: Боюсь, что Китай рассматривает Россию исключительно как жизненное пространство, для своего дальнейшего расширения. Не зря в Китае разрешили иметь второго ребенка в семье.
shicotus_live 21 марта 2018 | 14:25
prade: Уже устал комментить эту чушь.)) Только для вас)) Китайцам у нас тупо холодно. Поэтому свое "жизненное пространство" они ищут гораздо южнее.
mamiluk 21 марта 2018 | 13:42
А пропагандоны из федеральных каналов...скажут:провели приходили на встречу ВСЕ послы (для внутреннего потребления)...врут так же, как они искусно подменяют факты...
ostanovka 21 марта 2018 | 13:43
Сеанс массового оболванивания сорвался.
Вовка с лавриком зря тырили новые мультики из Ютуба.
gs1112 21 марта 2018 | 13:44
Мало кому понравится когда девочка с улично-подзаборным образованием пытается выставить идиотами глав дипломатических представительств самых высокоразвитых стран, как правило потомственных дипломатов, получивших образование в лучших ВУЗах мира.
annacrimea 21 марта 2018 | 13:49
"А царь меж тем не теряет времени -- принимает посла людоедского племени. Лондоны-Парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже!" Л.Филатов
petrovich_spb 21 марта 2018 | 13:55
Даже Китай вежливо отказал)). А Ху Ли должен к вам ехать, — так и сказал)).
stoik68 21 марта 2018 | 13:57
приходите мы вам лапшу на уши навешаем...
sborisych 21 марта 2018 | 13:58
Ни Маньку не уважают, ни Лаврова(дебилы, бл..). Чё-ж, попереназначенному их лично, что ль, приглашать?
detul 21 марта 2018 | 13:59
Отказались или нет, не важно. Важнее получить через три недели окончательное заключение от ОЗХО по ОВ. До этого момента все - просто разговор в пользу бедных. ВОт только не пришлось бы ждать этого заключения лет десять ....
germanorum 21 марта 2018 | 13:59
Мадама Захарова своими бесконечными речами на любые темы достала уже весь дипломатический корпус. Единственные, кто способен ее слушать раскрыв рот, это кто-нибудь типа Скабареевой с муженьком и им подобные
rolar 21 марта 2018 | 14:00
А откуда информация ,из носа???
unafk 21 марта 2018 | 14:00
Не придёт посол Китая?! А вот это уж о многом говорит!
vata_putya 21 марта 2018 | 14:04
с нашим МИДом уже позорно даже общаться...
lager23 21 марта 2018 | 14:07
Путерасты раскомандовались и попутали берега, берега местами не менялись....
curious69_ 21 марта 2018 | 14:08
Ничего страшного... Скоро Захарова будет торжествовать- ведь на инагурации узурпатора послы ОБЯЗАНЫ быть . Никуда не денутся....
sim202_ 21 марта 2018 | 14:10
Главное - от КНДР, Зимбабве и Венесуэлы будут.
commeilfaut 21 марта 2018 | 14:12
Лавров! Ну найдите уже деньги Манюне на пластическую операцию! Она ведь фейс- контроль среди послов не пройдет! На ее хамство плевать-по-англицки она не могет, а по-русски послы не въедут.
vebis 21 марта 2018 | 14:14
Всё тлен. Главное, что послы верных и мощных союзников Пуйла соберутся в министерстве дел лжи и наркотиков РФ (МИД): Венесуэлы, Таджикистана, Молдовы!
mobile_actor 21 марта 2018 | 14:22
Очевидно, отказавшиеся послы - не новички в России, резонно опасаются.
krysodav2 21 марта 2018 | 14:24
Приглашаем на бенефис Маши-вруняши! " Мы вам покажем представление, ну это просто загляденье!"
Главная сплетница МИДа будет "втирать" какие мы мирные и правдивые,))