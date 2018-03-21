Сегодня под Омском открылся паллиативный центр для детей
Это первый подобный центр за Уралом. Сегодня открылось два корпуса – административный и реабилитационный. В дальнейшем планируется построить также корпус для лежачих больных. Об этом «Эху Москвы» сообщил соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский
Детский хоспис в Омске примет первых подопечных завтра. Он рассчитан на 300 семей.
Комментарии2
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andre_klimov 21 марта 2018 | 13:55
На окраине Омска находится гигантский онкологический центр. Мне сказали - крупнейший в Зауралье. Будет ли налажена какая-то связь между учереждениями, ведь там огромное детское отделение.
putin_the_enemy 21 марта 2018 | 13:56
Хоспис вместо нормальной медицины. Это всё, что может предложить детям воровская власть.