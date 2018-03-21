Сегодня под Омском открылся паллиативный центр для детей

Это первый подобный центр за Уралом. Сегодня открылось два корпуса – административный и реабилитационный. В дальнейшем планируется построить также корпус для лежачих больных. Об этом «Эху Москвы» сообщил соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский

Детский хоспис в Омске примет первых подопечных завтра. Он рассчитан на 300 семей.