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Эксклюзив Эха 13:32, 21 марта 2018

Сегодня под Омском открылся паллиативный центр для детей

Это первый подобный центр за Уралом. Сегодня открылось два корпуса – административный и реабилитационный. В дальнейшем планируется построить также корпус для лежачих больных. Об этом «Эху Москвы» сообщил соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский

Детский хоспис в Омске примет первых подопечных завтра. Он рассчитан на 300 семей.

Комментарии

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andre_klimov 21 марта 2018 | 13:55

На окраине Омска находится гигантский онкологический центр. Мне сказали - крупнейший в Зауралье. Будет ли налажена какая-то связь между учереждениями, ведь там огромное детское отделение.

putin_the_enemy 21 марта 2018 | 13:56

Хоспис вместо нормальной медицины. Это всё, что может предложить детям воровская власть.

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