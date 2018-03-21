Конфликт между учениками мог стать причиной стрельбы в школе в  Шадринске Курганской области

В прокуратуре проверяют, прежде всего, эту версию.

По данным надзорного ведомства, ученица седьмого класса во время урока несколкьо раз выстрелила из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. Учителя в классе не было, он отводил другого ученика в медицинский кабинет.

В результате пострадали семь школьников. Сейчас выясняется, как ученица пронесла пистолет в школу.