Конфликт между учениками мог стать причиной стрельбы в школе в Шадринске Курганской области
В прокуратуре проверяют, прежде всего, эту версию.
По данным надзорного ведомства, ученица седьмого класса во время урока несколкьо раз выстрелила из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. Учителя в классе не было, он отводил другого ученика в медицинский кабинет.
В результате пострадали семь школьников. Сейчас выясняется, как ученица пронесла пистолет в школу.
Комментарии9
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al101_2 21 марта 2018 | 13:39
Маленькие дети не дают спать.
Большие- не дают жить.
patrik04 21 марта 2018 | 13:41
По данным надзорного ведомства, ученица седьмого класса во время урока несколкьо раз выстрелила из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу...
Довели девочку.
jblack2 21 марта 2018 | 13:47
patrik04: вполне возможно.
Когда в коллективе начинают кошмарить одного, то часто другого выхода как встречное насилие у подвергающегося издевательствам не остаётся...
patrik04 21 марта 2018 | 13:52
jblack2:
Наверняка её затравили, как в фильме "Чучело".
ignachio 21 марта 2018 | 14:19
".... который принадлежал ее отцу."
Если бы принадлежал ее бабушке, это бы меняло дело.
isnowanaarene 21 марта 2018 | 13:43
Чертовская проницательность.
kryymsdik 21 марта 2018 | 13:46
А мы думали, это она на радостях палить начала во все, что движется.
Basnultr Ritmantess 21 марта 2018 | 13:56
kryymsdik:
на радостях она бы палила в вас. так что радуйтесь пока можете
anti_populist 21 марта 2018 | 13:51
вот ведь как бывает в жизни... парадокс... бизнес с "партиотическими клубами" в каждой школе процветает, все подвалы и склады переделываюцца в стрельбища, с использованием пневматического оружия, + "добровольно-обязательный" абонемент школьников... а девочка взяла да и принесла пневматику из дома... я думаю папа у девочки чудик полный - решил для самообороны от агрессивных птиц пневматику себе завести вместо травматики ;-) а еще говорят что не бывает в жизни парадоксов