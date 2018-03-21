В Волоколамске произошел сильный выброс сероводорода
Судя по сообщениям, пострадали десятки детей — учеников нескольких школ, а также воспитанники детских садов. В Департаменте образования Волоколамского района Интерфаксу сообщили, что госпитализированы только четверо детей. Между тем, источники различных агентств приводят данные о том, что в больницу попали от 10 до 40 детей. У них у всех симптомы отравления.
В первоначальных сообщениях говорилось о том, что в одной из школ был распылен газовый баллончик.
В нескольких километрах от Волоколамска расположен полигон Ядрово. Там в начале марта был введен режим чрезвычайной ситуации из-за выброса свалочного газа.
Комментарии20
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gregor 21 марта 2018 | 13:36
Бесперспективная территория .......
Ни дорог ,ни друзей .....
Вертухаи и сероводород ....
.Классик прав .
patrik04 21 марта 2018 | 13:37
В первоначальных сообщениях говорилось о том, что в одной из школ был распылен газовый баллончик...
Пошлите в Волокаламск журналиста-расследователя А.Плющева.
malanoff 21 марта 2018 | 14:03
patrik04: Патрик , это твой "выбор" воняет.
sim202_ 21 марта 2018 | 14:07
patrik04:
В окрестностях Волоколамска был замечен
некто П.Морозов...
vezdehod 21 марта 2018 | 13:43
Так Ксюша Собчак лично закрыла этот мусорный полигон - клялась своей мамой.
igorrrpadlowitchs 21 марта 2018 | 13:46
gregor: не страна, а какая- то помойка!
benin_papa__ 21 марта 2018 | 13:41
"Только четверо детей". Причем чужих. Всего-то делов))
kryymsdik 21 марта 2018 | 13:45
Бывшим сотрудникам посольства в Лондоне не позавидуешь. Приехали куда Макар телят не гонял.
malanoff 21 марта 2018 | 14:09
kryymsdik: Думаешь их рядом с мусорным полигоном "Ядрово"поселят ? Хотя всё может быть.
remote456 21 марта 2018 | 13:45
Что еще Россия производит, кроме сероводорода и ракет, летающих без траектории по ленте Мебиуса?
piterjanis 21 марта 2018 | 13:51
remote456: ничего не производит, есть нечего и интернет по талонам.
sterhogolub 21 марта 2018 | 13:54
remote456: Рутений тут было Произвела
commeilfaut 21 марта 2018 | 14:00
remote456: Хорошо бы, если б по ленте Мебиуса! А то ведь-где родится, там и пригодится.
pabolo 21 марта 2018 | 13:50
Все на выборы! Повторно за путена!!!!
vasya_von_smetankin 21 марта 2018 | 13:54
Это взлетела "Звезда Смерти" из мультика Послания ФедСобру.
andy66 21 марта 2018 | 13:56
последние пуканы рвутся (((
piter_ug 21 марта 2018 | 14:00
Москва-Волоколамск - 120 км.
100 км за Москву - жизни нет.
mladek 21 марта 2018 | 14:04
А как же еще должна пахнуть эта страна, присягнувшая на верность сатане?
dadmorose 21 марта 2018 | 14:05
После закрытия пути из варяг в греки город потерял всякое значение
sim202_ 21 марта 2018 | 14:05
Едрососы приезжали...