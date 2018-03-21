В Волоколамске произошел сильный выброс сероводорода

Судя по сообщениям, пострадали десятки детей — учеников нескольких школ, а также воспитанники детских садов. В Департаменте образования Волоколамского района Интерфаксу сообщили, что госпитализированы только четверо детей. Между тем, источники различных агентств приводят данные о том, что в больницу попали от 10 до 40 детей. У них у всех симптомы отравления.

В первоначальных сообщениях говорилось о том, что в одной из школ был распылен газовый баллончик.

В нескольких километрах от Волоколамска расположен полигон Ядрово. Там в начале марта был введен режим чрезвычайной ситуации из-за выброса свалочного газа.