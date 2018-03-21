Более 20 детей отравились в Волоколамске в результате выброса газа на свалке «Ядрово»
Более 20 детей отравились в Волоколамске в результате выброса газа на свалке «Ядрово». Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» местный житель Алексей Власов.
«В городе Волоколамске с 2 часов ночи произошел выброс газа с полигона «Ядрово», позже стало известно, что это был именно метан. Газ тяжелый и не уходит из города. С утра до текущего момента страдает Центральная часть города и еще два микрорайона. Есть информация, что в школе отравились дети, кто-то с рвотой госпитализирован в местную больницу. Детей увезла карета скорой помощи», — сказал он.
А.Власов также отметил, что врачи всех детей с симптомами отравления сразу же отправляют в больницу, а тех, кто обратился ранее, практически не выписывают из стационара.
Он также добавил, что им было написано открытое письмо президенту РФ в связи со сложившей ситуацией.
Комментарии3
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ostapbey 21 марта 2018 | 13:31
формула газа " старичок 2018"??
Даже??
rolar 21 марта 2018 | 13:32
А как туда дети попали? И почему молчат родители? Уж не очередной фейк ЭМ.
ostapbey 21 марта 2018 | 13:34
rolar: а тебе разве юрыст не сказал, что это миньон Навальный их туда привел?
С вероятностью так МАХ34-46!!
Даже..