Более 20 детей отравились в Волоколамске в результате выброса газа на свалке «Ядрово». Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» местный житель Алексей Власов.

«В городе Волоколамске с 2 часов ночи произошел выброс газа с полигона «Ядрово», позже стало известно, что это был именно метан. Газ тяжелый и не уходит из города. С утра до текущего момента страдает Центральная часть города и еще два микрорайона. Есть информация, что в школе отравились дети, кто-то с рвотой госпитализирован в местную больницу. Детей увезла карета скорой помощи», — сказал он.

А.Власов также отметил, что врачи всех детей с симптомами отравления сразу же отправляют в больницу, а тех, кто обратился ранее, практически не выписывают из стационара.

Он также добавил, что им было написано открытое письмо президенту РФ в связи со сложившей ситуацией.