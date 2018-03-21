Ведущую камчатского «Радио СВ» Росину Буданс отстранили от работы после того, как та резко высказалась в прямом эфире по поводу прошедших выборов президента России. Ведущая назвала россиян приматами и обвинила регион в массовых вбросах.

В местном союзе журналистов поведение ведущей в эфире осудили, однако причин для увольнения Буданс не усмотрели.