Ведущую камчатского «Радио СВ» Росину Буданс отстранили от работы
Ведущую камчатского «Радио СВ» Росину Буданс отстранили от работы после того, как та резко высказалась в прямом эфире по поводу прошедших выборов президента России. Ведущая назвала россиян приматами и обвинила регион в массовых вбросах.
В местном союзе журналистов поведение ведущей в эфире осудили, однако причин для увольнения Буданс не усмотрели.
Комментарии11
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bozman_xl 21 марта 2018 | 13:07
Приматы умнее, они зомбоящик не смотрят.
danko1 21 марта 2018 | 13:27
bozman_xl: Открытое признание того, что Путин гласность и свободу слова, гарантированные Конституцией, полностью уничтожил.
sarov 21 марта 2018 | 13:10
Человек, действительно относится к приматам. Вбросы, действительно были. В чем проблема?
lesnoj 21 марта 2018 | 13:28
sarov: Проблема в правде, не нужна она власти. Им так удобнее.
ac_dc 21 марта 2018 | 13:35
sarov:
- Эта, как его... волюнтаризм!!!
- Паапрашу в моем доме не выражатца!!!!
Это нормально.
Приматы всегда недоверчиво относятся к непонятному.
Приматы,достигшие высшей ступени развития - стремятся непонятное понять
Но их ишо мало. В России пока 23% ( Но недавно было 18. Так что...)
gvs 21 марта 2018 | 13:12
Наши больше похожи на полорогих парнокопытных )))
telaviv001 21 марта 2018 | 13:39
gvs: Кому оно нужно описание твоих, скромнее надо быть.
jblack2 21 марта 2018 | 13:15
Весеннее обострение, или просто профессиональная не пригодность?
Волчий билет в зубы и отпустить на все четыре стороны...
nikitin43 21 марта 2018 | 13:16
еслиб сша не мешало на "выборах " это как расея могла подняться , каких высот в освоении бюджета могла достичь , сколько новых героев лугандона и сирии могло появиться ...!
ha12raz 21 марта 2018 | 13:19
Народ не обиделся......их можно горшками обзывать и в печь совать.
kryymsdik 21 марта 2018 | 13:23
Таких случаев будет все больше, очень хочется в жирные морды высказать все, что думаешь