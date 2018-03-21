Британский посол не будет участвовать во встрече, посвященной отравлению Сергея Скрипаля
Российский МИД собирается довести до всех аккредитованных представителей зарубежных государств свою позицию по инциденту в Солсбери.
Во встрече в российском МИДе примет участие замглавы дипмиссии Евросоюза. А вот британское посольство своего представителя делегировать не стало. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве ждут ответа от послов Китая, США и Франции – еще с утра их участие было под вопросом. Всего же в Москве располагаются 144 диппредставительства признанных ООН государств, а также Абхазии и Южной Осетии. Как отметили в МИД, приглашения были разосланы всем аккредитованным в России послам зарубежных стран.
Основная тема встречи – ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ. Москва настаивает на том, что Лондон до сих пор не предоставил образцы агента, которыми были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
После отравления Скрипалей, Лондон сообщил о высылке 23 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон-грата такое же количество британских дипломатов.
Комментарии13
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sergeev67 21 марта 2018 | 13:07
Соловьев с Киселевым уже выехали. Шоу обещает быть насыщенным.
nikitin43 21 марта 2018 | 13:11
sergeev67: посол британии может легко и покинуть россию и не только он . болтовня кремлёвских это для дарагих расеян .
r88w556xl4 21 марта 2018 | 13:12
Британский посол не будет участвовать во встрече
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Правда глаза режет, трусливо слинял.
contador 21 марта 2018 | 13:51
r88w556xl4: От посольства Британии до МИДа пешком метров 300.
contador 21 марта 2018 | 13:53
sergeev67: Вы про пид-ра Джонсона?
zz682 21 марта 2018 | 13:09
ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ НОВЫЕ РАКЕТЫ?Еще во время "президенства" Медведева, российские власти озвучили грандиозные планы в военной сфере - "Запланировано серийное строительство боевых кораблей, в первую очередь атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок. Будет создаваться система воздушно-космической обороны". На что Кондолиза Райс в интервью агентству Рейтер хладнокровно ответила - "Баланс сил с точки зрения ядерного сдерживания от этих действий не изменится". А с чего бы он изменился? Что Медведев загрузит на корабли и в крылатые ракеты? Годных ядерных зарядов нет. На российских ракетах одни ложные цели, настоящие цели отсутствуют. Против ракет типа "Сатаны" строить ПРО - безумие, один раз промахнешься, и прощай десяток крупных городов. А вот против радиоактивного металлолома, который сегодня на российских ракетах вместо боеголовок (скорее всего, и его убрали, так как старый оружейный плутоний сильно греется - раскален как утюг), против него можно и ПРО создать, если ПРО промажет, то ничего особо страшного не произойдет, хотя и неприятно затем обеззараживать гектар своей территории. ПРО предназначено ловить радиоактивный металлолом, когда РФ будут окончательно разоружать.http://ehorussia.com/new/node/9061
rolar 21 марта 2018 | 13:15
Просто сказать то нечего, особенно в глаза. Все спеклись Джон Булли. Правда глаза колит. надо его гнать из России.
ha12raz 21 марта 2018 | 13:16
Послы общаются с себе подобными, а не с гопниками.
sir_charlie 21 марта 2018 | 13:28
ha12raz: зуб даешь, что послы с тобой не общаются? или не уверен?
venezianez49 21 марта 2018 | 13:25
"...не будет участвовать..." ....................................................................................................
Британцы целенаправленно наглеют.
Похоже, до них дошло, что их карта бита.
russky77 21 марта 2018 | 13:27
Прикольно: бандиты у вас в квартире устроили смертоубивство, а потом пригласили в малину на сходняк, решать кого крайним назначить, ну или ваши извинения выслушать
sir_charlie 21 марта 2018 | 13:31
russky77: "Расскы77" - это погоняло или кликуха?
russky77 21 марта 2018 | 13:47
sir_charlie: В фене не силён, так что выбирайте сами, что вам по душе