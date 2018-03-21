Британский посол не будет участвовать во встрече, посвященной отравлению Сергея Скрипаля

Российский МИД собирается довести до всех аккредитованных представителей зарубежных государств свою позицию по инциденту в Солсбери.

Во встрече в российском МИДе примет участие замглавы дипмиссии Евросоюза. А вот британское посольство своего представителя делегировать не стало. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве ждут ответа от послов Китая, США и Франции – еще с утра их участие было под вопросом. Всего же в Москве располагаются 144 диппредставительства признанных ООН государств, а также Абхазии и Южной Осетии. Как отметили в МИД, приглашения были разосланы всем аккредитованным в России послам зарубежных стран.

Основная тема встречи – ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ. Москва настаивает на том, что Лондон до сих пор не предоставил образцы агента, которыми были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

После отравления Скрипалей, Лондон сообщил о высылке 23 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон-грата такое же количество британских дипломатов.