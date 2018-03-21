Семь детей пострадали в результате стрельбы в школе Курганской области

Большинству пострадавших учеников не потребовалась госпитализация, — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МВД по Курганской области Елена Радаева.

Утром в одной из школ города Шадринска 13-летняя девочка из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия, по предварительной информации, синяки и ссадины получили семь учащихся. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме.

Территориальному прокурору поручено провести проверку, в ходе которой предстоит дать оценку действиям должностных лиц, допустивших происшествие в стенах школы