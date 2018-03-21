Семь детей пострадали в результате стрельбы в школе Курганской области
Большинству пострадавших учеников не потребовалась госпитализация, — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МВД по Курганской области Елена Радаева.
Утром в одной из школ города Шадринска 13-летняя девочка из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия, по предварительной информации, синяки и ссадины получили семь учащихся. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме.
Территориальному прокурору поручено провести проверку, в ходе которой предстоит дать оценку действиям должностных лиц, допустивших происшествие в стенах школы
Комментарии8
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r88w556xl4 21 марта 2018 | 13:10
синяки и ссадины получили семь учащихся
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Семь хулиганов получил урок, молодец, девочка.
drgonish 21 марта 2018 | 13:13
[13-летняя девочка из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов. ]
Надо идти дальше и разрешить свободную продажу огнестрельного оружия.
luger_max_otto 21 марта 2018 | 13:23
Да, и со всеми правилами хранения. Православные пневматические пистолеты считаются игрушками- а нескрепное огнестрельное оружие- нет.
dude_lebowsky 21 марта 2018 | 13:28
drgonish: это уравняет шансы. Повысит предупредительность в отношениях между незнакомцами. Вежливость перейдёт на новый качественный уровень.
vasya_von_smetankin 21 марта 2018 | 13:25
Возможно, девочка просто отмечала неожиданную победу своего кандидата.
drillerthriller 21 марта 2018 | 13:26
vasya_von_smetankin: кандидата в кого?
world_nail 21 марта 2018 | 13:29
Просто у девочки папа - ботан, а вот если бы папа был трактористом, то могла бы прийти в школу с танковым пулеметом.
nik1225 21 марта 2018 | 13:56
Я фигею от такой подачи информации и на Эхе это постоянно - "было произведено несколько выстрелов а повреждения получили семь человек в виде синяков и ссадин"! Вы же журналисты неужели нельзя было более детально выяснить произошедшее, например дети синяки и ссадины получили от выстрелов!?