Происшествие в волоколамской школе

Противоречивые данные приходят из Волоколамска о происшествии в местной школе. Сначала агентство Интерфакс сообщило о распылении газового баллончика, в результате чего пострадали почти 40 детей, причем 23 из них были госпитализированы.

В свою очередь, ТАСС, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что более 20 учеников были госпитализированы после выброса сероводорода на свалке Ядрово и никаких ЧП в школе не было.

Зам.начальника Управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова также считает, что причина это свалка Ядрово – в городе, по ее словам, произошел сильный выброс.

В администрации Волоколамского района в интервью ТАСС опровергли сообщения о массовой госпитализации детей. Как сказал начальник Управления системы образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев, он лично был в школе – случаев, чтобы дети падали в обморок, не было. По его словам, утром в городе стоял неприятный запах, из-за этого некоторые родители забирали детей из школы и отвозили в поликлиники на осмотр.

В свою очередь, «Интерфаксу» в пресс-службе администрации подтвердили информацию о выбросе газа на мусорном полигоне, однако ничего не сказали относительно госпитализации школьников.

Превышения по сероводороду были сегодня и в Москве. На юго-востоке и востоке города зафиксированы превышения от двух с половиной до восьми раз.