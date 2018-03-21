Происшествие в волоколамской школе
Противоречивые данные приходят из Волоколамска о происшествии в местной школе. Сначала агентство Интерфакс сообщило о распылении газового баллончика, в результате чего пострадали почти 40 детей, причем 23 из них были госпитализированы.
В свою очередь, ТАСС, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что более 20 учеников были госпитализированы после выброса сероводорода на свалке Ядрово и никаких ЧП в школе не было.
Зам.начальника Управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова также считает, что причина это свалка Ядрово – в городе, по ее словам, произошел сильный выброс.
В администрации Волоколамского района в интервью ТАСС опровергли сообщения о массовой госпитализации детей. Как сказал начальник Управления системы образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев, он лично был в школе – случаев, чтобы дети падали в обморок, не было. По его словам, утром в городе стоял неприятный запах, из-за этого некоторые родители забирали детей из школы и отвозили в поликлиники на осмотр.
В свою очередь, «Интерфаксу» в пресс-службе администрации подтвердили информацию о выбросе газа на мусорном полигоне, однако ничего не сказали относительно госпитализации школьников.
Превышения по сероводороду были сегодня и в Москве. На юго-востоке и востоке города зафиксированы превышения от двух с половиной до восьми раз.
Комментарии13
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bozk 21 марта 2018 | 13:09
А говорят какое то там супер совершенные ракеты есть у России, тут с помойкой то не знают, что делать. Прикол
yakov18 21 марта 2018 | 13:19
bozk: ихтамнет,никтонепострадал,детивобморокнепадали-простоприехалиродители и отвезлидетейвбольницу...
grossalexis032018 21 марта 2018 | 13:19
bozk: Видишь ли логистика отходов горяздо более сложная системная вешь чем треп под мультики с экрана. И более сложная задача, чем разработка ракеты ;)) Как началось с первых поисов так пор и не найдено нормального решения - без малого 5 тысяч лет 4))
С другой стороны на отходах можно напилить не меньше чем с ракеты, умельцы из МО это доказали наглядными примерами - речь идет о миллиардах рублей ущерба только с одного полигона.
chapavas 21 марта 2018 | 13:33
bozk: Нет ничего в России. Низкопробные мультики как раз об этом и говорят, т.к. показывать нечего. А помойки точно есть, давайте хоть в этом будем впереди всей планеты. Не удвоение ВВП к 2020 году, а удесятерение помоек.
vasya_von_smetankin 21 марта 2018 | 13:10
Газовый баллончик?
Опять газ?
Возможно, это тоже были дети "предателей?"
ugas 21 марта 2018 | 13:18
И не надо возмущаться, ваш лидер давно призывал: "Умремте ж под Москвой"... Вот и готовьтесь. Да и лучше умереть от помойки, чем от "летающего Чернобыля".
world_nail 21 марта 2018 | 13:19
Да это фигня, вот в Вашингтоне свалки прям на улицах, негры висят на столбах, плиток на тротуарах нет, ужастный ужас просто.
luger_max_otto 21 марта 2018 | 13:21
В Москве воняет? Да, выборы, знаете ли. Путинская власть тоже. Что им еще делать- то? Вонять!
saboteur 21 марта 2018 | 13:22
Всё нормально. Холопам невозможно, чтобы не терпеть. На то они и холопы.
wojskowy Марек Качоровски 21 марта 2018 | 13:25
Не понятно возмущение проживающих рядом с помойкой людей. А что другие, кроме 10% подельников, живут лучше? В стране, по оценкам экологов, практически везде вместо питьевой воды течёт из крана так называемая техническая, т.е. для того что бы она стала питьевой, нужен специальный фильтр и длительное кипячение. А это что, лучше помойки, пить чай каждый день надо.
clandestino 21 марта 2018 | 13:30
Это был... "старичок." Наш, родной. После 18-го это вам не до.
curhatuy6 21 марта 2018 | 13:30
Газифицировали чужих. Новый срок - полная газификация страны. Газа много - всем хватит:)))
advokat52 advokat 21 марта 2018 | 13:44
падали в обморок ну что Вы просто стоял неприятный запах, из-за этого некоторые родители забирали детей из школы и отвозили в поликлиники на осмотр - это же так обычно