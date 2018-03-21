Авиакомпании отменили тысячи рейсов в США в ожидании снежного урагана в Нью-Йорке
По прогнозам сегодня на город обрушится уже четвёртый за последние 3 недели ураган из Атлантики, который принесёт почти 40 сантиметров снега. В аэропорту Джона Кеннеди отменено около половины рейсов. В аэропортах Лагуардия и Ньюарк – более двух третей. Аэрофлот из-за неблагоприятных погодных условий отменяет сегодня три рейса Москва – Нью-Йорк – Москва.
Комментарии3
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piterjanis 21 марта 2018 | 12:42
Россия виновата
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 12:49
на самом деле люди всего мира боятся летать в США. каждый из них может погибнуть от взрыва или будет убит посреди дня
pushok1971 21 марта 2018 | 12:53
komiccap_nkvd: Нос большей вероятностью это произойдёт с ними на РАБсии, скрепы и традиции, понимаешь...