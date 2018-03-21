Авиакомпании отменили тысячи рейсов в США в ожидании снежного урагана в Нью-Йорке

По прогнозам сегодня на город обрушится уже четвёртый за последние 3 недели ураган из Атлантики, который принесёт почти 40 сантиметров снега. В аэропорту Джона Кеннеди отменено около половины рейсов. В аэропортах Лагуардия и Ньюарк – более двух третей. Аэрофлот из-за неблагоприятных погодных условий отменяет сегодня три рейса Москва – Нью-Йорк – Москва.