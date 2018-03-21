Музеи Московского Кремля продолжают сотрудничество с Великобританией
Как сообщили ТАСС в пресс-службе музеев Кремля, сейчас готовится выставка об эпохе Петра Первого, которая станет доступна для посетителей в следующем году. Генеральный директор музеев Кремля Елена Гагарина напомнила, что последние годы было осуществлено несколько проектов совместно с Британским советом, о прекращении деятельности которого в России заявил МИД.
Комментарии2
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rassvet_12 21 марта 2018 | 12:44
Прекратить все контакты до официальных извинений Лондона!
pulalala 21 марта 2018 | 12:54
Эти культурные работнички всегда колларабствовали.
Начиная с Гитлером, и вот опять...