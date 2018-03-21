Музеи Московского Кремля продолжают сотрудничество с Великобританией

Как сообщили ТАСС в пресс-службе музеев Кремля, сейчас готовится выставка об эпохе Петра Первого, которая станет доступна для посетителей в следующем году. Генеральный директор музеев Кремля Елена Гагарина напомнила, что последние годы было осуществлено несколько проектов совместно с Британским советом, о прекращении деятельности которого в России заявил МИД.