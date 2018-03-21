ВАДА ожидает от Следственного комитета ответа на предложение по антидопинговой лаборатории

Об этом заявил президент организации Крейг Риди. Симпозиум ВАДА обсуждает сегодня вопрос восстановления российского антидопингового агентства. Риди говорит, что уже четыре раза ВАДА обращалась к Следственному комитету с предложением совместного посещения московской лаборатории, но ответа не последовало.