ВАДА ожидает от Следственного комитета ответа на предложение по антидопинговой лаборатории
Об этом заявил президент организации Крейг Риди. Симпозиум ВАДА обсуждает сегодня вопрос восстановления российского антидопингового агентства. Риди говорит, что уже четыре раза ВАДА обращалась к Следственному комитету с предложением совместного посещения московской лаборатории, но ответа не последовало.
Комментарии3
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sasass 21 марта 2018 | 12:46
СКР под каблуком власти и поэтому молчит...
antiboh 21 марта 2018 | 12:55
sasass: как-то так,он просто не знает как ему поступить,а тому который "знает" не до того было.
rom8883 21 марта 2018 | 12:47
Кто же обос..ные штаны станет показывать.