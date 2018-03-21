В Техасе, при попытке задержания, погиб подозреваемый в организации взрывов в Остине
Пока неясно, был ли он застрелен полицией, или покончил с собой. Стражи порядка выследили подозреваемого после последнего взрыва по сигналу его мобильного телефона.
В Остине в последние дни произошло несколько взрывов, жертвами которых стали два человека, несколько пострадали.
Комментарии3
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komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 12:46
режим уже не может остановить массовые убийства по всей стране
servelat 21 марта 2018 | 12:49
Какого-то бедолагу пристрелили и концы в воду. А как же суд?
rom8883 21 марта 2018 | 12:52
servelat: Это вы с Чечнёй путаете. В штатах законопослушного человека не застрелят.