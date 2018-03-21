В Техасе, при попытке задержания, погиб подозреваемый в организации взрывов в Остине

Пока неясно, был ли он застрелен полицией, или покончил с собой. Стражи порядка выследили подозреваемого после последнего взрыва по сигналу его мобильного телефона.

В Остине в последние дни произошло несколько взрывов, жертвами которых стали два человека, несколько пострадали.