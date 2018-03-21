Посол Великобритании в Москве не примет участия в сегодняшней встрече в МИДе по ситуации в Солсбери

Об этом заявили в дипмиссии. При этом рассматривается возможность участия на рабочем уровне.

Ранее сообщалось, что Евросоюз также получил приглашение на эту встречу, он будет представлен заместителем главы представительства ЕС в России.

МИД планирует проинформировать глав дипломатических ведомств о своей позиции по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.