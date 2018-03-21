Посол Великобритании в Москве не примет участия в сегодняшней встрече в МИДе по ситуации в Солсбери
Об этом заявили в дипмиссии. При этом рассматривается возможность участия на рабочем уровне.
Ранее сообщалось, что Евросоюз также получил приглашение на эту встречу, он будет представлен заместителем главы представительства ЕС в России.
МИД планирует проинформировать глав дипломатических ведомств о своей позиции по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии13
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bozk 21 марта 2018 | 12:35
Видимо у него свой кокс есть
edyunia 21 марта 2018 | 12:37
Подождём оглашения списка присутствовавших на этом сеансе магии с последующим разоблачением.
ostapbey 21 марта 2018 | 12:50
edyunia:
Разнесла ли Мария Захарова гостям ЧАЙ??
Или поскребла по сусекам на колобок и кокаина??
oppicrus 21 марта 2018 | 12:39
Дуракам на встрече не место!
dirizhabli 21 марта 2018 | 12:39
А что нормальным людям делать на конгрессе глухонемых?
ostapbey 21 марта 2018 | 12:55
dirizhabli: как что?? Там глухонемые должны рассказывать слепым смысл увиденного по событиям в Солсбери..
Даже..
dr_nemos 21 марта 2018 | 12:40
ре в цирке уже бывал, к чему еще и путинский мид посещать
nanaryfive 21 марта 2018 | 12:42
А не посол бы посол. Слабо абидется и сдриснуть в мелкобританию?
prade 21 марта 2018 | 12:53
nanaryfive: Кремлю надо было выразить хотя бы сожаление по поводу случившегося и осуждать химическую атаку, а не хамить и троллить. Само поведение кремлевских выдает, что они причастны.
prade 21 марта 2018 | 12:49
В Кремле хотят изменить отношение западных стран к отравлению в Лондоне, но при этом не хотят менять свою позицию. Так российское МИД вряд ли добьется желаемого.
jblack2 21 марта 2018 | 12:52
Виновные уже назначены.
Зачем эти встречи?
Так, видимо, рассуждают в британском МИДе...
cukker 21 марта 2018 | 12:52
представитель царства лжи
pergamsky Георгий Пичугин 21 марта 2018 | 12:55
Выгнать этого посла из-за неуважения к России