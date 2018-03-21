Назначенная на 11:30 по Москве тренировка сборной России по футболу пока не началась из-за процедуры допинг-контроля
Отбор проб продолжается уже больше пяти часов. Допинг-офицер приехал в расположение сборной в полседьмого утра. Поскольку он был один, процесс сильно затянулся. До сих пор пятеро футболистов еще не прошли процедуру, поэтому тренировка задерживается на неопределенное время. Это далеко не первая проверка в российском футболе. Накануне председатель медицинского комитета Российского футбольного союза, врач национальной команды Эдуард Безуглов сообщил, что с октября прошлого года наши футболисты сдали более пятисот проб и все они дали отрицательный результат. Безуглов отметил, что проверки проводились, и во внесоревновательный период и во время туров российского чемпионата.
Сейчас наши футболисты готовятся к двум товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции. Которые будут сыграны 23 марта и 27 апреля.
Комментарии6
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gvzdk 21 марта 2018 | 12:15
Точно бразильцы подстроили - боятся нас!
kindman_a 21 марта 2018 | 12:23
gvzdk:
Ага, обоссались от страха прямо в наши пробирки!:-)))
gvzdk 21 марта 2018 | 12:17
А может и политика замешана , у нас полкоманды - доверенные лица Путина...
rolar 21 марта 2018 | 12:27
А что еще можно придумать. А саму WADA на наличие наркотиков кто -нибудь проверял???
malinskii 21 марта 2018 | 12:30
не ссыкуны.....
anatolr 21 марта 2018 | 12:51
Какая такая проверка? ФИФА официально разрешил футболистам из России принимать допинг! :-)))
Анекдот №1. Стук в ворота рая. Открывает апостол Петр. Перед ним - футболист в трехцветной форме.
- Ты кто? - спрашивает Петр.
- Я - русский футболист.
- Слушай, а как ты в ворота попал?
Анекдот №2 Умер русский футболист. Его душа отправилась к каким-то воротам, перед которыми стоял апостол Петр.
- Ты кто? - спрашивает Петр вновь прибывшего.
- Я - форвард, а ты кто?
- В таком случае я - вратарь!
Анекдот №3. Стоят два муравья на бровке футбольного поля Лужников и смотрят тренировку сборной России. Один говорит другому:
- А знаешь, почему мы с тобой круче их?
Второй: - Нет. А почему?
Первый: - Мы-то с тобой в финале чемпионата мира 100% выйдем на поле.
Насмешник Anatoлий