Назначенная на 11:30 по Москве тренировка сборной России по футболу пока не началась из-за процедуры допинг-контроля

Отбор проб продолжается уже больше пяти часов. Допинг-офицер приехал в расположение сборной в полседьмого утра. Поскольку он был один, процесс сильно затянулся. До сих пор пятеро футболистов еще не прошли процедуру, поэтому тренировка задерживается на неопределенное время. Это далеко не первая проверка в российском футболе. Накануне председатель медицинского комитета Российского футбольного союза, врач национальной команды Эдуард Безуглов сообщил, что с октября прошлого года наши футболисты сдали более пятисот проб и все они дали отрицательный результат. Безуглов отметил, что проверки проводились, и во внесоревновательный период и во время туров российского чемпионата.

Сейчас наши футболисты готовятся к двум товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции. Которые будут сыграны 23 марта и 27 апреля.