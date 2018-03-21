Психолог из Кембриджа, который собирал данные о миллионах пользователей «Фейсбука», заявил, что стал козлом отпущения

По словам ученого он был уверен, что ничего не нарушил.

Профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган отвергает обвинения в том, что нарушил политику «Фейсбука». По данным СМИ, он проводил платные психологические тесты и параллельно собирал сведения из фейсбук-аккаунтов своих подопечных, а также об их друзьях в соцсети. Тесты прошли 270 тысяч человек, а информации было собрано о 50 миллионах пользователей.

Согласно расследованиям в газетах Guardian и The New York Times, сведения, полученные обманным путем, попали в компанию Cambridge Analytica, которая использовала их для эффективно политической рекламы и, как утверждается, способствовала победе Дональда Трампа на выборах. Топ-менеджер Cambridge Analytica Стивен Бэннон стал главным советником президента США, но затем был уволен. В интервью ВВС Александр Коган настаивает на том, что точность собранных данных преувеличена и они не могли повлиять на выборы.

Из-за скандала акции «Фейсбука» за два дня упали на 12%. Компания потеряла миллиарды долларов.