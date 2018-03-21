Психолог из Кембриджа, который собирал данные о миллионах пользователей «Фейсбука», заявил, что стал козлом отпущения
По словам ученого он был уверен, что ничего не нарушил.
Профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган отвергает обвинения в том, что нарушил политику «Фейсбука». По данным СМИ, он проводил платные психологические тесты и параллельно собирал сведения из фейсбук-аккаунтов своих подопечных, а также об их друзьях в соцсети. Тесты прошли 270 тысяч человек, а информации было собрано о 50 миллионах пользователей.
Согласно расследованиям в газетах Guardian и The New York Times, сведения, полученные обманным путем, попали в компанию Cambridge Analytica, которая использовала их для эффективно политической рекламы и, как утверждается, способствовала победе Дональда Трампа на выборах. Топ-менеджер Cambridge Analytica Стивен Бэннон стал главным советником президента США, но затем был уволен. В интервью ВВС Александр Коган настаивает на том, что точность собранных данных преувеличена и они не могли повлиять на выборы.
Из-за скандала акции «Фейсбука» за два дня упали на 12%. Компания потеряла миллиарды долларов.
Комментарии8
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art_ 21 марта 2018 | 12:13
с ума сойти осталось. теперь уже цуккерберг во всем виноват
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 12:15
теперь каждый понял что в США не честные выборы
американский режим не допустит чтобы народ решал кто будет президентом.
twenty_two 21 марта 2018 | 12:30
komiccap_nkvd: типа где то народ по честному влияет на выборы лидера у кормушки. не смеши. Везде манипуляции и обман.
neburzhui2 21 марта 2018 | 12:32
Даёшь Цукера к ответу !!!
captainobvious 21 марта 2018 | 12:27
ребята, вы отвлекаетесь от темы! сказано же: хакеры были русские! британские граждане с фамилиями Никс и Коган в эту категорию при всем желании не попадают. Давайте без вот этой отсебятины и самодеятельности. Придерживайтесь утвержденных сценариев, пожалуйста.
art_ 21 марта 2018 | 12:33
captainobvious: не надо жаловаться на конкуренцию - в глобальном мире-то...
captainobvious 21 марта 2018 | 12:40
art_: к слову, о проделках Никса и Когана, и о их роли в референдуме по Брекзиту и президентских выборах в США было известно из открытых источников как минимум с декабря 2016 года. В том числе о том, что CA официально работала на штаб Трампа и получила от него в общей сложности $15 млн. за свои услуги. Что как бы не мешает всем заинтересованным лицам вот уже полтора года орать о "вмешательстве России" и "русских хакерах", в связи с чем у меня возникает только один вопрос по существу: почему о Cambridge Analytica и её роли во всех этих делах начали кричать только сейчас?...
ilich1971 21 марта 2018 | 12:37
Так русские хакеры выбрали Трампа или это сделал Марк?