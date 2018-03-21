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12:03, 21 марта 2018

Минкульт отказался исполнить решение суда и вернуть картину Карла Брюллова коллекционерам из Германии

Картина «Христос во гробе» была арестована ФСБ в 2003 году.

Картина «Христос во гробе» шестнадцатый год хранится без права реставрации и экспонирования в Русском музее. Сюда ее привез коллекционер из Германии Александр Певзнер. Мужчина хотел сделать экспертизу шедевра, но был обвинен в нарушении таможенного оформления, а картина была конфискована в качестве «вещественного доказательства».
Несмотря на то, что уголовное дело закрыли, музей отказывается выдавать полотно без приказа Минкульта. Чиновники же расставаться с шедевром не спешат. Картина уже включена в каталог Музейного фонда и фактически является госсобственностью. Как пишет «Коммерсант», в начале марта министерство культуры сообщало, что холст остается в хранилище как вещдок по делу о контрабанде. Хотя еще прошлым летом Верховный суд закрыл дело и отменил решение о конфискации.

Картина Карла Брюллова «Христос во гробе» предположительно была написана в середине 19 века.

Комментарии

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rolar 21 марта 2018 | 12:07

А как вообще эта картина к немцу попала??? Уж не ворованная она во времена ВОВ.

stas12006 21 марта 2018 | 12:10

rolar: бывает ,что люди покупают картины

polsan 21 марта 2018 | 12:13

stas12006: а Ленин про то, что картины покупаются не знал он знал про экспроприацию только. )

gardaratat 21 марта 2018 | 12:46

polsan:
в рашку нельзя возить ничего, дороже пол литры.

rolar 21 марта 2018 | 12:22

stas12006: Вот только узнать бы где и как??? А то что во время войны вывезли большое количество ценностей и картины в том числе, это не факт??

avp235 21 марта 2018 | 12:18

rolar:
Картину религиозного содержания скорее всего продали большевики в 20-е годы. И слава богу, что продали, иначе могли и вовсе уничтожить.

rolar 21 марта 2018 | 12:25

avp235: Это не факт.

vlabumur 21 марта 2018 | 12:58

rolar: Художник написал картину «Христос во гробе» в 1840-х годах для домовой церкви графов Адлербергов. После революции полотно вывезли в Европу. В 1930-х годах Адлерберги завещали его православному приходу Брюсселя.

glock09 21 марта 2018 | 12:28

rolar: Это, вообще, не Ваше дело. Есть Верховный суд и есть решение суда. А также есть факт, что само государство в лице Минкульта отказывается выполнять решения высшей судебной власти. На каком же основании власти требуют соблюдения законов от своих граждан? Дурдом.

rolar 21 марта 2018 | 12:53

glock09: Скорее уж не Ваше. Вам все равно что будет с достоянием страны, а мне нет.

aldroin 21 марта 2018 | 12:36

rolar: А как вообще трусы, которые Вы надевали в прошлом году, к Вам попали? Уж не ворованные они во времена походов Ермака?

rolar 21 марта 2018 | 12:38

aldroin: Насколько я вас понял Вы готовы все распродать, лишь бы ЕС угодить. Так со своей семьи начните, оно как то быстрее получится.

aldroin 21 марта 2018 | 12:56

rolar: Ну, если Вы способны только настолько понимать написанное мной, тогда извините, что я вообще откликнулся на Ваш коммент - я в интернете не общаюсь с детьми и лицами имеющими явно выраженные недостатки умственного развития.

shmuel63 21 марта 2018 | 12:38

rolar: rolar: Нет., Владимир Ильич. Картина немца Брюллова «Христос во гробе» написана в 1840-е годы по заказу графа Николая Адлерберга — генерал-губернатора Финляндии с 1866 по 1881 год, умершего в 1892 году в Мюнхене. Считается, что картина была либо вывезена графом в конце XIX века в Германию, либо написана Брюлловым за границей для домовой церкви заказчика в имении под Мюнхеном.

rolar 21 марта 2018 | 12:47

shmuel63: Особенно интересен тот факт , что Картину случайно обнаружил в 2002 году живущий в Германии коллекционер Александр Певзнер. Как все удачно не правда ли. А до этого времени картина считалась утерянной. И что примечательно в Брюсселе , а вот именно в Бельгию нацисты и вывозили краденное, для дальнейшего хранения или продажи.

bozk 21 марта 2018 | 12:11

Отжали картину, минкульт все таки

lenin3 21 марта 2018 | 12:12

После Крыма эрэфия вообще ничего отдавать не будет.Да и бизнес иностранцам здесь опасно заводить:если будет успешный-тоже изымут на экспертизу и не вернут...

mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 12:13


Сущность воровской власти проступает всюду, как трупные пятна.

sensei54 21 марта 2018 | 12:13

Картина уже включена в каталог Музейного фонда
..................................................
Картина уже давно включена в каталог какого-нибудь Швондера, вроде Шувалова или Сечина.

nikitin43 21 марта 2018 | 12:14

тем самым минкульт закрывает культурный обмен с другими странами. со всеми вытекающими последствиями.

oleg_andreevich 21 марта 2018 | 12:20

Жульё.

kotoff123 21 марта 2018 | 12:23

Хороший пример,,, плевать на суды и закон!

ha12raz 21 марта 2018 | 12:23

Может кто то думает, что она таки еще в музее ?

malkav 21 марта 2018 | 12:26

Это, собственно, все, что нужно знать об отношении российской исполнительной власти к российской судебной.

kochar 21 марта 2018 | 12:29

Гибридная тягомотина.
Отдавать надо и ,чтобы не отдать, придумывают всякие выкрутасы.
Везде у нас один почерк и Минкульт не исключение.

annacrimea 21 марта 2018 | 12:39

Воровать по мелочи если не удается украсть что-то вроде полуострова... Очаровательно!

dr_nemos 21 марта 2018 | 12:42

когда культурой руководят гопники.....все возможно

pushok1971 21 марта 2018 | 12:50

Минпульту Закон не указ - нужны ДРУГИЕ меры. Учим историю, думаем, действуем!

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