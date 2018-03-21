Минкульт отказался исполнить решение суда и вернуть картину Карла Брюллова коллекционерам из Германии
Картина «Христос во гробе» была арестована ФСБ в 2003 году.
Картина «Христос во гробе» шестнадцатый год хранится без права реставрации и экспонирования в Русском музее. Сюда ее привез коллекционер из Германии Александр Певзнер. Мужчина хотел сделать экспертизу шедевра, но был обвинен в нарушении таможенного оформления, а картина была конфискована в качестве «вещественного доказательства».
Несмотря на то, что уголовное дело закрыли, музей отказывается выдавать полотно без приказа Минкульта. Чиновники же расставаться с шедевром не спешат. Картина уже включена в каталог Музейного фонда и фактически является госсобственностью. Как пишет «Коммерсант», в начале марта министерство культуры сообщало, что холст остается в хранилище как вещдок по делу о контрабанде. Хотя еще прошлым летом Верховный суд закрыл дело и отменил решение о конфискации.
Картина Карла Брюллова «Христос во гробе» предположительно была написана в середине 19 века.
Комментарии28
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rolar 21 марта 2018 | 12:07
А как вообще эта картина к немцу попала??? Уж не ворованная она во времена ВОВ.
stas12006 21 марта 2018 | 12:10
rolar: бывает ,что люди покупают картины
polsan 21 марта 2018 | 12:13
stas12006: а Ленин про то, что картины покупаются не знал он знал про экспроприацию только. )
gardaratat 21 марта 2018 | 12:46
polsan:
в рашку нельзя возить ничего, дороже пол литры.
rolar 21 марта 2018 | 12:22
stas12006: Вот только узнать бы где и как??? А то что во время войны вывезли большое количество ценностей и картины в том числе, это не факт??
avp235 21 марта 2018 | 12:18
rolar:
Картину религиозного содержания скорее всего продали большевики в 20-е годы. И слава богу, что продали, иначе могли и вовсе уничтожить.
rolar 21 марта 2018 | 12:25
avp235: Это не факт.
vlabumur 21 марта 2018 | 12:58
rolar: Художник написал картину «Христос во гробе» в 1840-х годах для домовой церкви графов Адлербергов. После революции полотно вывезли в Европу. В 1930-х годах Адлерберги завещали его православному приходу Брюсселя.
glock09 21 марта 2018 | 12:28
rolar: Это, вообще, не Ваше дело. Есть Верховный суд и есть решение суда. А также есть факт, что само государство в лице Минкульта отказывается выполнять решения высшей судебной власти. На каком же основании власти требуют соблюдения законов от своих граждан? Дурдом.
rolar 21 марта 2018 | 12:53
glock09: Скорее уж не Ваше. Вам все равно что будет с достоянием страны, а мне нет.
aldroin 21 марта 2018 | 12:36
rolar: А как вообще трусы, которые Вы надевали в прошлом году, к Вам попали? Уж не ворованные они во времена походов Ермака?
rolar 21 марта 2018 | 12:38
aldroin: Насколько я вас понял Вы готовы все распродать, лишь бы ЕС угодить. Так со своей семьи начните, оно как то быстрее получится.
aldroin 21 марта 2018 | 12:56
rolar: Ну, если Вы способны только настолько понимать написанное мной, тогда извините, что я вообще откликнулся на Ваш коммент - я в интернете не общаюсь с детьми и лицами имеющими явно выраженные недостатки умственного развития.
shmuel63 21 марта 2018 | 12:38
rolar: rolar: Нет., Владимир Ильич. Картина немца Брюллова «Христос во гробе» написана в 1840-е годы по заказу графа Николая Адлерберга — генерал-губернатора Финляндии с 1866 по 1881 год, умершего в 1892 году в Мюнхене. Считается, что картина была либо вывезена графом в конце XIX века в Германию, либо написана Брюлловым за границей для домовой церкви заказчика в имении под Мюнхеном.
rolar 21 марта 2018 | 12:47
shmuel63: Особенно интересен тот факт , что Картину случайно обнаружил в 2002 году живущий в Германии коллекционер Александр Певзнер. Как все удачно не правда ли. А до этого времени картина считалась утерянной. И что примечательно в Брюсселе , а вот именно в Бельгию нацисты и вывозили краденное, для дальнейшего хранения или продажи.
bozk 21 марта 2018 | 12:11
Отжали картину, минкульт все таки
lenin3 21 марта 2018 | 12:12
После Крыма эрэфия вообще ничего отдавать не будет.Да и бизнес иностранцам здесь опасно заводить:если будет успешный-тоже изымут на экспертизу и не вернут...
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 12:13
Сущность воровской власти проступает всюду, как трупные пятна.
sensei54 21 марта 2018 | 12:13
Картина уже включена в каталог Музейного фонда
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Картина уже давно включена в каталог какого-нибудь Швондера, вроде Шувалова или Сечина.
nikitin43 21 марта 2018 | 12:14
тем самым минкульт закрывает культурный обмен с другими странами. со всеми вытекающими последствиями.
oleg_andreevich 21 марта 2018 | 12:20
Жульё.
kotoff123 21 марта 2018 | 12:23
Хороший пример,,, плевать на суды и закон!
ha12raz 21 марта 2018 | 12:23
Может кто то думает, что она таки еще в музее ?
malkav 21 марта 2018 | 12:26
Это, собственно, все, что нужно знать об отношении российской исполнительной власти к российской судебной.
kochar 21 марта 2018 | 12:29
Гибридная тягомотина.
Отдавать надо и ,чтобы не отдать, придумывают всякие выкрутасы.
Везде у нас один почерк и Минкульт не исключение.
annacrimea 21 марта 2018 | 12:39
Воровать по мелочи если не удается украсть что-то вроде полуострова... Очаровательно!
dr_nemos 21 марта 2018 | 12:42
когда культурой руководят гопники.....все возможно
pushok1971 21 марта 2018 | 12:50
Минпульту Закон не указ - нужны ДРУГИЕ меры. Учим историю, думаем, действуем!