Минкульт отказался исполнить решение суда и вернуть картину Карла Брюллова коллекционерам из Германии

Картина «Христос во гробе» была арестована ФСБ в 2003 году.

Картина «Христос во гробе» шестнадцатый год хранится без права реставрации и экспонирования в Русском музее. Сюда ее привез коллекционер из Германии Александр Певзнер. Мужчина хотел сделать экспертизу шедевра, но был обвинен в нарушении таможенного оформления, а картина была конфискована в качестве «вещественного доказательства».

Несмотря на то, что уголовное дело закрыли, музей отказывается выдавать полотно без приказа Минкульта. Чиновники же расставаться с шедевром не спешат. Картина уже включена в каталог Музейного фонда и фактически является госсобственностью. Как пишет «Коммерсант», в начале марта министерство культуры сообщало, что холст остается в хранилище как вещдок по делу о контрабанде. Хотя еще прошлым летом Верховный суд закрыл дело и отменил решение о конфискации.

Картина Карла Брюллова «Христос во гробе» предположительно была написана в середине 19 века.