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12:02, 21 марта 2018

Сотрудники ФСБ признались, что применили электрошокер к задержанному в Петербурге анархисту

Молодой человек проходит по делу о террористическом сообществе.

На теле Виктора Филинкова — отметины от электрошокера. Оперативники ФСБ объясняют это служебной надобностью. «Подозреваемый якобы оказал сопротивление и предпринял попытку к бегству, ничем иным, кроме шокеров, его было не остановить». Обо всем об этом сотрудники ФСБ рассказали следователям из СК, сообщает Фонтанка.ру. Применение спецсредств для пыток оперативники отрицают, добавляет издание. Филинкова задержали в январе в Пулково. Члены Общественной наблюдательной комиссии нашли на теле молодого человека десятки отметин. Но медицинская экспертиза постановила, что существенного вреда здоровью нет. Вместе с Филинковым тогда же были задержаны еще два человека. Один из них тоже сообщил о пытках, а после того, как его отпустили, уехал в Финляндию и попросил убежища. Уголовное дело касается сообщества анархистов.

«Сеть», которое называют террористическим. По словам следователей, участники организации планировали устроить вооруженный мятеж в России.

По тому же делу в конце прошлого года в Пензе были задержаны несколько человек. Они также сообщали о пытках.

Комментарии

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from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 12:10

Вот так и создаются сказки про толпы террористов на просторах россиюшки , под дугой элктрошокера

vvietham 21 марта 2018 | 12:14

//Сотрудники ФСБ признались,//

Признались?

Это их святая обязанность применять электрошокеры вместо физической силы, когда подозреваемый не исполняет их законные требования

Сегодня в США электрошок это самая главная полицейская скрепа

neburzhui2 21 марта 2018 | 12:28

Новые технологии от Запада :-))

pavelmistery 21 марта 2018 | 12:30

vvietham: Не знал, что в США электрошокером пытают задержанных. Первый Канал передавал или Киселев рассказал? )

vlabumur 21 марта 2018 | 12:32

vvietham: не исполняет их законные требования
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Законны ли их требования были?
Если законны то да, не законны на нары.

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 12:11


Видимо, это прецедент.
Теперь будет официально разрешено пытать граждан в случае "служебной надобности"?
Как это называлось в годы сталинщины, "применять меры физического воздействия".

nikitin43 21 марта 2018 | 12:17

mikhail_spb_: верно , закон о допустимости пыток легко и быстро слуги кремля проведут . По данным Агоры в расеи не менее 50 пыточных СИЗО это только у мусоров .

oppicrus 21 марта 2018 | 12:12

Применили-значит это было демократически оправданно. Поэтому без проблем и дальше надо применять, тогда демократия всегда будет под защитой!

pampey 21 марта 2018 | 12:15

Все можно объяснить под маркой предотвращения побега. Должны быть камеры наблюдения везде в этих мрачных заведениях, да и вся эта система, которая происходит из тоталитарного прошлого, должна быть прозрачной.

alpanf 21 марта 2018 | 12:47

pampey: //Все можно объяснить под маркой предотвращения побега

Иголки под ногтями тоже?

amrigo 21 марта 2018 | 12:23

Вчера посмотрел фильм Колония Дигнидад, у нас такой же преступный военный режим как у Пиночета, Россия сейчас — большая колония Дигнидад.

georg100 21 марта 2018 | 12:25

Что делать если собака попробовала человеческой крови?
Однозначно, собака подлежит усыплению.

kochar 21 марта 2018 | 12:26

Старые методы пыток никто не отменял.Те же коммунисты руководят всем этим злом,только партбилет припрятали.
Пока главный труп в центре столицы покоится -ничего не изменится.

nadin57 21 марта 2018 | 12:31

Пусть скажет спасибо, что не ,как в пиндосии 5-6 пуль выпустили...

spec71205 21 марта 2018 | 12:34

//Сотрудники ФСБ признались....как они приводили взрывы домов в Москве Резани в Буйнакске список очень большой сказал один из сотрудников ФСБ и пустил пулю в лоб глав страху в сортире!

sluchatel 21 марта 2018 | 12:35

Ну да. Существенного вреда здоровью нет. Работники правоохраны. Смелее внедряйте передовые методы дознания.

(комментарий скрыт)

spec71205 21 марта 2018 | 12:40

...все терракты что были на федерации и которые будут это ...если есть у них на совести конторы! Им нужен хаос и чтобы мы жили в тревожном режиме! -если этого не будет. ..прямая дорога для этой гопоты в народное хозяйство!

komandarm_68 21 марта 2018 | 12:52

Да, ладно, Джину из ЦРУ местная либерасня оправдала, сказала, что к террористам можно ))

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