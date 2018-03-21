Сотрудники ФСБ признались, что применили электрошокер к задержанному в Петербурге анархисту
Молодой человек проходит по делу о террористическом сообществе.
На теле Виктора Филинкова — отметины от электрошокера. Оперативники ФСБ объясняют это служебной надобностью. «Подозреваемый якобы оказал сопротивление и предпринял попытку к бегству, ничем иным, кроме шокеров, его было не остановить». Обо всем об этом сотрудники ФСБ рассказали следователям из СК, сообщает Фонтанка.ру. Применение спецсредств для пыток оперативники отрицают, добавляет издание. Филинкова задержали в январе в Пулково. Члены Общественной наблюдательной комиссии нашли на теле молодого человека десятки отметин. Но медицинская экспертиза постановила, что существенного вреда здоровью нет. Вместе с Филинковым тогда же были задержаны еще два человека. Один из них тоже сообщил о пытках, а после того, как его отпустили, уехал в Финляндию и попросил убежища. Уголовное дело касается сообщества анархистов.
«Сеть», которое называют террористическим. По словам следователей, участники организации планировали устроить вооруженный мятеж в России.
По тому же делу в конце прошлого года в Пензе были задержаны несколько человек. Они также сообщали о пытках.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
from_russia_with_boyaryshnik 21 марта 2018 | 12:10
Вот так и создаются сказки про толпы террористов на просторах россиюшки , под дугой элктрошокера
vvietham 21 марта 2018 | 12:14
//Сотрудники ФСБ признались,//
Признались?
Это их святая обязанность применять электрошокеры вместо физической силы, когда подозреваемый не исполняет их законные требования
Сегодня в США электрошок это самая главная полицейская скрепа
neburzhui2 21 марта 2018 | 12:28
Новые технологии от Запада :-))
pavelmistery 21 марта 2018 | 12:30
vvietham: Не знал, что в США электрошокером пытают задержанных. Первый Канал передавал или Киселев рассказал? )
vlabumur 21 марта 2018 | 12:32
vvietham: не исполняет их законные требования
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Законны ли их требования были?
Если законны то да, не законны на нары.
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 12:11
Видимо, это прецедент.
Теперь будет официально разрешено пытать граждан в случае "служебной надобности"?
Как это называлось в годы сталинщины, "применять меры физического воздействия".
nikitin43 21 марта 2018 | 12:17
mikhail_spb_: верно , закон о допустимости пыток легко и быстро слуги кремля проведут . По данным Агоры в расеи не менее 50 пыточных СИЗО это только у мусоров .
oppicrus 21 марта 2018 | 12:12
Применили-значит это было демократически оправданно. Поэтому без проблем и дальше надо применять, тогда демократия всегда будет под защитой!
pampey 21 марта 2018 | 12:15
Все можно объяснить под маркой предотвращения побега. Должны быть камеры наблюдения везде в этих мрачных заведениях, да и вся эта система, которая происходит из тоталитарного прошлого, должна быть прозрачной.
alpanf 21 марта 2018 | 12:47
pampey: //Все можно объяснить под маркой предотвращения побега
Иголки под ногтями тоже?
amrigo 21 марта 2018 | 12:23
Вчера посмотрел фильм Колония Дигнидад, у нас такой же преступный военный режим как у Пиночета, Россия сейчас — большая колония Дигнидад.
georg100 21 марта 2018 | 12:25
Что делать если собака попробовала человеческой крови?
Однозначно, собака подлежит усыплению.
kochar 21 марта 2018 | 12:26
Старые методы пыток никто не отменял.Те же коммунисты руководят всем этим злом,только партбилет припрятали.
Пока главный труп в центре столицы покоится -ничего не изменится.
nadin57 21 марта 2018 | 12:31
Пусть скажет спасибо, что не ,как в пиндосии 5-6 пуль выпустили...
spec71205 21 марта 2018 | 12:34
//Сотрудники ФСБ признались....как они приводили взрывы домов в Москве Резани в Буйнакске список очень большой сказал один из сотрудников ФСБ и пустил пулю в лоб глав страху в сортире!
sluchatel 21 марта 2018 | 12:35
Ну да. Существенного вреда здоровью нет. Работники правоохраны. Смелее внедряйте передовые методы дознания.
spec71205 21 марта 2018 | 12:40
...все терракты что были на федерации и которые будут это ...если есть у них на совести конторы! Им нужен хаос и чтобы мы жили в тревожном режиме! -если этого не будет. ..прямая дорога для этой гопоты в народное хозяйство!
komandarm_68 21 марта 2018 | 12:52
Да, ладно, Джину из ЦРУ местная либерасня оправдала, сказала, что к террористам можно ))