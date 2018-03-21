Сотрудники ФСБ признались, что применили электрошокер к задержанному в Петербурге анархисту

Молодой человек проходит по делу о террористическом сообществе.

На теле Виктора Филинкова — отметины от электрошокера. Оперативники ФСБ объясняют это служебной надобностью. «Подозреваемый якобы оказал сопротивление и предпринял попытку к бегству, ничем иным, кроме шокеров, его было не остановить». Обо всем об этом сотрудники ФСБ рассказали следователям из СК, сообщает Фонтанка.ру. Применение спецсредств для пыток оперативники отрицают, добавляет издание. Филинкова задержали в январе в Пулково. Члены Общественной наблюдательной комиссии нашли на теле молодого человека десятки отметин. Но медицинская экспертиза постановила, что существенного вреда здоровью нет. Вместе с Филинковым тогда же были задержаны еще два человека. Один из них тоже сообщил о пытках, а после того, как его отпустили, уехал в Финляндию и попросил убежища. Уголовное дело касается сообщества анархистов.

«Сеть», которое называют террористическим. По словам следователей, участники организации планировали устроить вооруженный мятеж в России.

По тому же делу в конце прошлого года в Пензе были задержаны несколько человек. Они также сообщали о пытках.