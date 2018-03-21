Сергей Смирнов: Неофициальное признание Петербургского отделения ФСБ о применении электрошокеров может быть изменено

Неофициальное признание Петербургского отделения ФСБ о применении электрошокеров к подозреваемым анархистам, в частности к Виктору Филинкову, может быть изменено. Такое мнение выказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

«Само по себе признание ФСБ, о котором пишет «Фонтанка», безусловно, можно назвать беспрецедентным. Я не помню случаев, когда спецслужбы так относительно быстро признавали использование такого спецсредства, как электрошокер. Я допускаю, что это был исключительный случай, и ФСБ либо заберет свои слова, либо скажет, что неправильно использовали. К тому же это была неофициальная информация. Они каким-то образом постараются дистанцироваться от этого заявления», — сказал он.

Ранее интернет-издания «Фонтанка» сообщила, что опрошенные Следственным комитетом оперативники ФСБ заявили о применении электрошокеров к задержанным антифашистам, объяснив свои действия «служебной надобностью».