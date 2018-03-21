Сергей Смирнов: Неофициальное признание Петербургского отделения ФСБ о применении электрошокеров может быть изменено
Неофициальное признание Петербургского отделения ФСБ о применении электрошокеров к подозреваемым анархистам, в частности к Виктору Филинкову, может быть изменено. Такое мнение выказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
«Само по себе признание ФСБ, о котором пишет «Фонтанка», безусловно, можно назвать беспрецедентным. Я не помню случаев, когда спецслужбы так относительно быстро признавали использование такого спецсредства, как электрошокер. Я допускаю, что это был исключительный случай, и ФСБ либо заберет свои слова, либо скажет, что неправильно использовали. К тому же это была неофициальная информация. Они каким-то образом постараются дистанцироваться от этого заявления», — сказал он.
Ранее интернет-издания «Фонтанка» сообщила, что опрошенные Следственным комитетом оперативники ФСБ заявили о применении электрошокеров к задержанным антифашистам, объяснив свои действия «служебной надобностью».
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 21 марта 2018 | 12:00
Ну а чё такого? Вон статью про газ "новичок" подкорректировали,часики патриарха тоже!
Правда не до конца...
Что написано пером то не вырубить из кэша гугла(с) Я придумал :-)
rolar 21 марта 2018 | 12:02
В демократических странах, например в США, этого анархиста просто бы пристрелили как бешеную собаку. И что б на это сказал Смирнов, да ничего проглотил бы и все. Выступалец.
physik 21 марта 2018 | 12:34
rolar: Это у вас что, достоверные сведения (тогда ссылочку предъявите, пожалуйста), либо буйная фантазия разыгралась после просмотра РенТВ?
А, может быть, у вас просто глюки? Судя по тексту, вы уже перешли на тяжелые наркотики.
rolar 21 марта 2018 | 12:50
physik: Тут же предоставлю ссылку, но только после Вас. Мне нужны доказательства причастности России в кончине предателя. Давайте меняться.
physik 21 марта 2018 | 12:57
rolar: Вы меня спутали с Терезой Мэй. Я не имею отношения ник к британским ни к российским спецслужбам.
А посему, быстрее всего, вы ошиблись (в переводе наврали) с вашим сообщением о том, что "в США анархистов пристреливают как собак".
efilika 21 марта 2018 | 12:35
rolar: желаю и тебе прочувствовать российское правосудие на твоей шкуре. От тюрьмы не зарекайся
vitfom 21 марта 2018 | 12:23
Надобно было. Теперь власти и этого достачно для пыток? Ну не нодо бы было, так и не пытали бы. Все ясно.
bramlin 21 марта 2018 | 12:36
Если не остановить антифашистов сейчас шокером, позже придётся заказ размещать на госзакупках на производство Циклона Б.