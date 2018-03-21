Тренировка сборной России по футболу в рамках подготовки к матчу с Бразилией задержана из-за допинг-контроля

Начало тренировки сборной России по футболу в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Бразилии задержано из-за допинг-контроля. Об этом сообщает пресс-служба сборной России. Допинг офицер прибыл в расположение команды в 6.30 по московскому времени. Однако процедура не завершилась до сих пор.

Встреча сборных России и Бразилии пройдёт 23 марта в Москве на стадионе Лужники.