Тренировка сборной России по футболу в рамках подготовки к матчу с Бразилией задержана из-за допинг-контроля
Начало тренировки сборной России по футболу в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Бразилии задержано из-за допинг-контроля. Об этом сообщает пресс-служба сборной России. Допинг офицер прибыл в расположение команды в 6.30 по московскому времени. Однако процедура не завершилась до сих пор.
Встреча сборных России и Бразилии пройдёт 23 марта в Москве на стадионе Лужники.
Комментарии9
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rolar 21 марта 2018 | 11:44
Эвон как . А что может было быть по другому???
kryymsdik 21 марта 2018 | 11:45
Разбежались спортсмены опять.
sasass 21 марта 2018 | 11:49
Все еще копаются - надеются , что допинг найдут и сборную оштрафуют на право игры...)))
apels 21 марта 2018 | 11:52
Ну и кто тормозит процедуру. Кровь быстро. Кто мочу сдать не может?
ugas 21 марта 2018 | 11:55
apels: А вдруг у них всех почки отказали?
sg76g 21 марта 2018 | 11:59
Да ладно, какой допинг? Чисто по товарищески хлопнули по рюмашке ))
malinskii 21 марта 2018 | 12:00
перепужались ерои спорта. со старху помочиться не могут.
pnh__ptn 21 марта 2018 | 12:01
Найдут у 2-3-х, а отстранят всю сборную. Коллективная ответственность
jblack2 21 марта 2018 | 12:38
А нельзя их всех заставить пописать в баночку после тренировки?
Или допинг офицер настолько важен, что может один плевать на целую команду...