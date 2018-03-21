Николя Саркози вернулся в полицию для продолжения допроса в рамках расследования о финансировании его избират.кампании
Бывший президент Франции Николя Саркози сегодня утром вернулся в полицейский участок для продолжения допроса в рамках расследования о финансировании его избирательной кампании. Накануне он был помещён под стражу. Однако, как сообщает телеканала BFM TV, поздно вечером его под конвоем отпустили на ночь домой. Допрос Саркози происходит в офисе подразделения полиции, которая специализируется на борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями.
Комментарии8
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pravdatut 21 марта 2018 | 11:47
В Москве тмосфера для него будет лучше.
sasass 21 марта 2018 | 11:54
Нам бы так - всех расследовать начиная с Ленина...
ura_123 21 марта 2018 | 11:57
Помнится мне что едирасия в начале "славного пути" получала бабло из Америки и Европы...
java_php 21 марта 2018 | 12:04
И эти люди будут учить нас демократии? А вроде был приличный человек, Путина критиковал и осуждал. А сам по ночам над баблищем трясся.
costs 21 марта 2018 | 12:09
коля саркозин нормальный чувак , надо дать ему убежище на рублёфке
sadda 21 марта 2018 | 12:12
Еще один путинский друган залетел.
perestarok 21 марта 2018 | 12:15
" Николя Саркози вернулся в полицию для продолжения допроса в рамках расследования о финансировании его избират.кампании
Накануне он был помещён под стражу…"
Вот и вся из хвалёная демократия с ротами скелетов в шкафу.
sadda 21 марта 2018 | 12:24
perestarok: Во всяком случае там расследуют злоупотребления и наказывают виновных. А у нас Путя со своей шоблой слепили фейковык выборы и никаких проблем.