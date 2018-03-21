" Николя Саркози вернулся в полицию для продолжения допроса в рамках расследования о финансировании его избират.кампании

Бывший президент Франции Николя Саркози сегодня утром вернулся в полицейский участок для продолжения допроса в рамках расследования о финансировании его избирательной кампании. Накануне он был помещён под стражу. Однако, как сообщает телеканала BFM TV, поздно вечером его под конвоем отпустили на ночь домой. Допрос Саркози происходит в офисе подразделения полиции, которая специализируется на борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями.