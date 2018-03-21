Гендиректор аналитической компании «Кембридж Аналитика» Александр Никс временно отстранён от выполнения обязанностей

Генеральный директор аналитической компании «Кембридж Аналитика» Александр Никс временно отстранён от выполнения обязанностей на фоне скандала из-за перехвата персональных данных порядка 50 миллионов пользователей социальной сети Фэйсбук. Компанию, которую предвыборный штаб Дональда Трампа нанял для анализа данных в соцсетях, обвиняют в попытке влияния на результаты выборов.