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11:32, 21 марта 2018

Гендиректор аналитической компании «Кембридж Аналитика» Александр Никс временно отстранён от выполнения обязанностей

Генеральный директор аналитической компании «Кембридж Аналитика» Александр Никс временно отстранён от выполнения обязанностей на фоне скандала из-за перехвата персональных данных порядка 50 миллионов пользователей социальной сети Фэйсбук. Компанию, которую предвыборный штаб Дональда Трампа нанял для анализа данных в соцсетях, обвиняют в попытке влияния на результаты выборов.

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